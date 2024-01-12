44-45-46-48-50 yaşa gelmeden emekli olun! 1800 prim yeterli, 5-8-10 yılla listeye girebilirsiniz! Tabloya bak hesabını yap

Türkiye'de devlet, vazife malulü er, erbaş, güvenlik korucuları, aileleri ve terör mağdurları gibi özel gruplara primsiz aylık bağlama politikasını sürdürürken, tedavisi zor hastalıklar, iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu çalışma gücünün yüzde 60'ını kaybedenler de malulen emekli olabiliyor. Bu konuda uygulanan şartlar, malulen emeklilik için gereken prim günü ve sigortalı çalışma süresini belirlemekte.
Malulen emeklilikte SSK, Bağ-Kur ayrımı var mı?
Maluliyet tespitinde sigorta ayırımı bulunmuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı, özel güvenlik hizmetleri ve normal sigortalıların maluliyet tespitinde her bir kurumun sağlık yönetmelikleri dikkate alınıyor.
Hangi hastalıklar malulen emeklilik kapsamında?
Malulen aylık bağlanılan bazı hastalıklar şöyle; Kanser, organ naklinin yanı sıra çalışmaya olanak vermeyen genetik hastalıklar, beyin tümörleri, MS, Parkinson, Alzheimer, demans, sara ve bazı psikiyatrik hastalıklar, kalp yetmezliği, sindirim sistemi kanamaları, astım, KOAH, uyku bozukluklar, zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı), bipolar bozukluk, AIDS, tüberküloz, kalp, böbrek, akciğer nakli, görme azlığı, retina kanamaları ile birlikte işitme kaybı, anemi, kol, bacak gibi organ kaybı, solunum sistemi hastalıkları.
Malulen emekli olamayan engelli hakkıyla emekli olabilir mi?
Olabilir. Malulen emekli olmak için gerekli sigortalılık süresi, prim koşulunu yerine getiremeyen engellilik tespiti yaptırarak emekli olabilir. Vergi indiriminden yararlanmak için de özür oranını bildirir rapor ile ilde bulunan defterdarlık ya da vergi dairesine başvurulur.
Maluliyeti belirleyen sağlık raporu özel hastaneden alınabilir mi?
Sosyal güvenlik il veya merkez müdürlüğünce verilen sevk yazısında belirtilen devlet üniversite hastaneleri, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma hastaneleri, askeri hastaneler sağlık raporu düzenleyebilir. Bu nitelikte hastanelerin bulunmaması durumunda devlet hastaneleri de sağlık raporu düzenleyebilir. Rapor, kurula gönderilir. Kurul maluliyet kabul edebilir ya da red edebilir.