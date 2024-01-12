15.4 milyon emekli için ek zam sistemi sil baştan değişti! Yeni maaş listesi belli oldu! 7.500, 7.700, 7.900, 8.000 TL alanlar...

BİRİNCİ İHTİMAL
KÖK MAAŞ+ORANSAL ZAM+ENFLASYON FARKI (Yüzde 37,57): Burada kök aylıklara düşükten başlamak üzere bir artış yapılıp belli bir seviyeye çekilmesi sonra da yüzde 37,57'lik 6 aylık enflasyon artışının eklenmesi söz konusu olacak.
KÖK MAAŞ ARTIŞI+ENFLASYON FARKI: Bu ihtimalle kök aylıklara seyyanen zam yerine belli bir seviyeye çekecek ve kademeli olacak bir oransal zam yapılması sonra da ortaya çıkan yeni kök maaşa yüzde 37,57'lik enflasyon artışının eklenmesi.
ÜÇÜNCÜ İHTİMAL
KÖK MAAŞLARIN 7.500 TL OLMASI + ENFLASYON FARKI + REFAH PAYI: Bu ihtimalde ise tüm kök aylıkların şu anda taban maaş olan 7.500 TL'ye yükseltilmesi bunun üzerine yüzde 37,57 oranındaki enflasyon artışı ve belirlenecek refah payı puanın eklenmesi bulunuyor.
REFAH PAYI DAHİL EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için belirlenecek ek iyileştirme ile ilgili çalışmanın yasa olarak Meclis'ten çıkması gerekiyor. Bu yüzden öncelikli olarak belirlenecek olan iyileştirme formülü bir yasa maddesi olarak Meclis'e sunulacak. Burada komisyon aşamasından sonra oylanacak yasa tasarısı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMELERİ İÇİN MECLİS TARİHİ BELLİ OLDU
AK Parti'den yapılan açıklamaya göre; emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemelerinin Ocak ayının 3. haftasında Meclis gündemine girmesi bekleniyor. Bu durumda düzenlemeler 26 Ocak Cuma gününe kadar yasalaşacak.
E-DEVLET'TEKİ EMEKLİ ZAMMI ARTIŞI NE ANLAMA GELİYOR?
E-devlet sisteminde Ocak maaşına bakan SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarında yüzde 37,57 oranındaki enflasyon artışını görüyorlar. 6 Aylık enflasyon artışı kesinleştiği için bu rakam maaşlara yansıtılmış oldu. Ek iyileştirmelerin yasa ile çıkması gerektiğinden yasa Resmi Gazete'de yayımlanması sonucu maaşlara eklenmesi yapılacak. Bu yüzden şu anda görülen artışlar kesinleşen enflasyon artışları.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
SSK'lı emekliler 17-25 Ocak tarihinde, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Ocak tarihi arasında yüzde 37,57 oranında zamlı emekli maaşı ödemesini alacak. Ek zam ve en düşük emekli maaşı için yapılacak düzenlemeler sonrası oluşacak maaş farkları, emekli memurlarda olduğu gibi bu ay içinde ya da Şubat ayında belirlenecek bir takvimle emeklilerin hesaplarına yatırılması söz konusu olacak.
Burada bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Ocak farkları yatırıldıktan sonra Şubat maaşları yeni oranlardan ödenecek ve temmuz ayında maaşlar 6 aylık enflasyona göre yeniden hesaplanacak.
4A-SSK ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
SSK emeklileri sigorta tahsis numarasının son hanesine göre; 17-26 Ocak tarihinde,
Bağ-Kur emeklileri ise de 25-28 Ocak tarihinde yüzde 37,57'lik zamlı emekli maaşları için ödeme alacak.
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar Ocak ayının 17'sinde
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar Ocak ayının 18'inde
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar Ocak ayının 19'unda
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar Ocak ayının 20'sinde
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar Ocak ayının 21'sinde
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar Ocak ayının 22'sinde
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar Ocak ayının 23'ünde
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar Ocak ayının 24'ünde
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar Ocak ayının 25'inde
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar Ocak ayının 26'sında zamlı emekli maaşı ödemesini alacak.
4B-BAĞKUR ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar Ocak ayının 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar Ocak ayının 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar Ocak ayının 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar Ocak ayının 28'inde zamlı emekli maaşı ödemesi alacak.
NOT: Emekliye ek zam ve taban aylık düzenlemesinin SSK ve Bağ-Kur Ocak 2024 emekli maaşı ödeme takvimine yetişmeyeceği için bu düzenlemelerden kaynaklı maaş farkları herhangi bir hak kaybı olmadan ayrıca hesaplara yatacak. Tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklayacak.
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKI ALACAK
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ek iyileştirmeyi beklerken memur emeklileri de toplu sözleşme ve enflasyon farkından oluşan artışları henüz hesaplarında göremedi. Memur emeklileri ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alıkları için bu farklar maaş günlerine yetişmedi.
Ancak memur emeklilerinin yüzde 49,25 oranındaki artıştan kaynaklanan zam farkları bu ay içinde belirlenen bir takvimde hesaplarına yatırılacak. Memurlar ise ayın 15'inde zamlı maaş ve 14 günlük farklarını alabilecek.