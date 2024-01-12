15.3 milyon emeklinin yüzünü güldürecek müjde 11:35’te geldi! Maaşa fark eklemesi yapılacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak'ta açıklanan %64,77'lik 2023 yılı enflasyon rakamı, memur ve emekliler için maaş artış oranlarını da belirledi. Memur ve memur emeklileri için %49,25'lik bir maaş artışı gerçekleşirken, işçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı %37,57 oldu. Gelen son bilgilere göre emekli maaşına ek zam çalışması başladı.