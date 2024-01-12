15.3 milyon emeklinin yüzünü güldürecek müjde 11:35’te geldi! Maaşa fark eklemesi yapılacak

YASALAŞMA SÜRECİ VE MECLİS'E SEVK EDİLMESİ
Kabine değerlendirmelerinin ardından, çalışmanın netleştirilip kamuoyuyla paylaşılması ve yasalaşması için Meclis'e gönderilmesi planlanıyor.
EMEKLİLERE YÖNELİK EK ZAM ÇALIŞMALARI
Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla, milyonlarca emeklinin zam oranları netleşmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %37,57 oranında bir enflasyon artışı kesinleşirken, memurlar ve memur emeklileri için %49,25 oranında zam yapıldı. Bu durum, emeklilere ek zam ve refah payı konularını gündeme getirdi.
BAKANLIKLARDAN ALTERNATİF ÇALIŞMALAR
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek iyileştirmeler üzerinde çalıştı. Bu çalışmalar kapsamında hem teknik detaylar hem de bütçe dengeleri göz önünde bulundurularak maliyet hesaplamaları yapıldı.
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN ÜÇ FARKLI FORMÜL
Emeklilere yapılacak iyileştirmeler için üç farklı formül gündeme geldi:
Birinci İhtimal: Kök maaşa artış, ardından %37,57'lik enflasyon farkının eklenmesi.
İkinci İhtimal: Kök maaş artışı ve enflasyon farkı.
Üçüncü İhtimal: Kök maaşların 7.500 TL'ye yükseltilmesi, enflasyon farkı ve refah payının eklenmesi.
Belirlenecek iyileştirme formülünün yasa maddesi olarak Meclis'e sunulması ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor.