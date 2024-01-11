2024 yılının ilk çeyreğinde takip edilen seviye, 2150-2200 TL aralığı olarak belirlendi. Düşüşler, alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Gram altında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi bekleniyor. Altın yatırımcıları için satış yapmak için henüz erken olduğu ve yeni zirvelerin geleceği ifade edildi.

ABD Enflasyon Verisi ve Altın Fiyatları Altın fiyatları, Perşembe günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisine odaklanmış durumda. Enflasyonun düşük çıkması halinde altın fiyatlarında sert bir yükseliş beklentisi var. İç piyasada ise yaklaşan seçimler, adaylar, İsrail-Filistin savaşı ve iç ekonomik verilerin takibi sürüyor. 11 Ocak 2024 Tarihli Güncel Altın Fiyatları 11 Ocak 2024 tarihinde altın piyasasında güncel fiyatlar, yatırımcılar ve altın alım-satımı yapmayı düşünen vatandaşlar için önemli bir gösterge niteliğinde. Altın çeşitlerine göre alış ve satış fiyatları şu şekilde belirlenmiştir: Gram Altın Fiyatları Alış Fiyatı: 2.039 lira

Satış Fiyatı: 2.068,73 lira Çeyrek Altın Fiyatları Yeni Çeyrek Altın Alış Fiyatı: 3.341 lira Satış Fiyatı: 3.331 lira

Eski Çeyrek Altın Alış Fiyatı: 3.377 lira Satış Fiyatı: 3.387 lira



Yarım Altın Fiyatları Yeni Yarım Altın Alış Fiyatı: 6.681 lira Satış Fiyatı: 6.764 lira

Eski Yarım Altın Alış Fiyatı: 6.661 lira Satış Fiyatı: 6.734 lira

Tam Altın Fiyatları Yeni Tam Altın Alış Fiyatı: 13.321 lira Satış Fiyatı: 13.487 lira

Eski Tam Altın Alış Fiyatı: 13.301 lira Satış Fiyatı: 13.466 lira



Ata Altın Fiyatları Yeni Ata Altın Alış Fiyatı: 13.711 lira Satış Fiyatı: 13.859 lira

Eski Ata Altın Alış Fiyatı: 13.712 lira Satış Fiyatı: 13.860 lira

Atabeşli Altın Fiyatları Yeni Ata Beşli Altın Alış Fiyatı: 68,159 lira Satış Fiyatı: 69,153 lira

Eski Ata Beşli Altın Alış Fiyatı: 68,056 lira Satış Fiyatı: 69,153 lira

Gremse Altın Fiyatları Yeni Gremse Altın Alış Fiyatı: 33.107 lira Satış Fiyatı: 33.572 lira

Eski Gremse Altın Alış Fiyatı: 33,005 lira Satış Fiyatı: 33.469 lira

Canlı Rakamlar ➥ Gram Altın Fiyatı Hesaplamak İçin Tıklayınız! Not: Burada yer alan bilgiler, İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalardan derlenmiştir ve takvim.com.tr tarafından haberleştirilmiştir. Bu haber, yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve okuyucuların kendi araştırmalarını yapmaları önerilir.