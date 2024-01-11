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Altının 19 gün sonra göreceği fiyat açıklandı! Kıyamet kopacak!

Altın ve para piyasalarına ilgi duyanlar, düğün hazırlığı yapanlar ve altın borcu olan vatandaşlar, 2024 yılının altın fiyatlarına dair tahminleri büyük bir merakla takip ediyorlar. Özellikle Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in değerlendirmeleri, bu konuda önemli bir referans noktası oluşturuyor. İslam Memiş, altın fiyatlarının mevcut durumu ve gelecekteki olası seyrine dair kritik yorumlarda bulundu. 2024 yılına hızlı bir giriş yapan altın fiyatları, hem yatırımcılar hem de genel vatandaşlar tarafından yakından izlenen bir konu haline geldi. Özellikle ons altın fiyatlarında görülen yükseliş, piyasadaki hareketliliği artırıyor. Güncel durum itibarıyla ons altın, yüzde 0,35'lik bir artışla 2032 dolar seviyesine yükseldi. Bu gelişme, altın alım-satım işlemleri yapmayı düşünen vatandaşlar için önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Altın fiyatları, piyasa koşulları ve küresel ekonomik gelişmeler bağlamında sürekli bir değişkenlik göstermektedir.

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 11:20 Güncelleme 11 Ocak 2024, 11:21
Altının 19 gün sonra göreceği fiyat açıklandı! Kıyamet kopacak!

Altın fiyatlarındaki bu değişimler, çeşitli faktörlere bağlı olarak gerçekleşiyor. Küresel ekonomik belirsizlikler, para birimlerindeki dalgalanmalar, siyasi gelişmeler ve merkez bankalarının politikaları gibi unsurlar, altın fiyatlarını doğrudan etkileyebiliyor. Yatırımcılar, bu tür değişkenleri dikkate alarak altın piyasasındaki hareketleri izlemeli ve yatırım kararlarını buna göre şekillendirmelidir. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in son açıklamaları, özellikle yatırım alanında büyük ilgi görmekte. Memiş, altın ve dolar piyasaları hakkında önemli tahminlerde bulunmuş ve yatırımcılara dikkatli olmalarını, acele karar vermemelerini önermiş. Özellikle, gram altının dip fiyatının 2024 yılında 2000 Türk Lirası olacağını belirtmesi, yatırımcılar ve ekonomi takipçileri için önemli bir gelişme.

İslam Memiş'ten 2024 Altın Fiyatları Tahmini

İslam Memiş'in yaptığı açıklamaya göre, ons altın fiyatı geçtiğimiz haftayı 2043 dolar seviyesinde kapattı. Dolar endeksindeki yükselişle birlikte 2030 dolarlık destek seviyesinin altına düşüldüğü gözlemlenmişti. Ancak, haftalık kapanış 2043 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Teknik olarak ons altın fiyatlarının 2030-2070 dolar aralığını takip edeceğiz. Gram altın fiyatları için serbest piyasada 100 liralık bir makas aralığı bulunuyor ve bu durum geçerliliğini koruyor. 100 liralık makas, yatırımcılar için önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Gram altın fiyatları, serbest piyasada 2060 TL seviyesinden kapanış yaptı.

2024 yılının ilk çeyreğinde takip edilen seviye, 2150-2200 TL aralığı olarak belirlendi. Düşüşler, alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Gram altında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi bekleniyor. Altın yatırımcıları için satış yapmak için henüz erken olduğu ve yeni zirvelerin geleceği ifade edildi.

ABD Enflasyon Verisi ve Altın Fiyatları

Altın fiyatları, Perşembe günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisine odaklanmış durumda. Enflasyonun düşük çıkması halinde altın fiyatlarında sert bir yükseliş beklentisi var. İç piyasada ise yaklaşan seçimler, adaylar, İsrail-Filistin savaşı ve iç ekonomik verilerin takibi sürüyor.

11 Ocak 2024 Tarihli Güncel Altın Fiyatları

11 Ocak 2024 tarihinde altın piyasasında güncel fiyatlar, yatırımcılar ve altın alım-satımı yapmayı düşünen vatandaşlar için önemli bir gösterge niteliğinde. Altın çeşitlerine göre alış ve satış fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:

Gram Altın Fiyatları

  • Alış Fiyatı: 2.039 lira
  • Satış Fiyatı: 2.068,73 lira

Çeyrek Altın Fiyatları

  • Yeni Çeyrek Altın
    • Alış Fiyatı: 3.341 lira
    • Satış Fiyatı: 3.331 lira
  • Eski Çeyrek Altın
    • Alış Fiyatı: 3.377 lira
    • Satış Fiyatı: 3.387 lira

Yarım Altın Fiyatları

  • Yeni Yarım Altın
    • Alış Fiyatı: 6.681 lira
    • Satış Fiyatı: 6.764 lira
  • Eski Yarım Altın
    • Alış Fiyatı: 6.661 lira
    • Satış Fiyatı: 6.734 lira

Tam Altın Fiyatları

  • Yeni Tam Altın
    • Alış Fiyatı: 13.321 lira
    • Satış Fiyatı: 13.487 lira
  • Eski Tam Altın
    • Alış Fiyatı: 13.301 lira
    • Satış Fiyatı: 13.466 lira

Ata Altın Fiyatları

  • Yeni Ata Altın
    • Alış Fiyatı: 13.711 lira
    • Satış Fiyatı: 13.859 lira
  • Eski Ata Altın
    • Alış Fiyatı: 13.712 lira
    • Satış Fiyatı: 13.860 lira

Atabeşli Altın Fiyatları

  • Yeni Ata Beşli Altın
    • Alış Fiyatı: 68,159 lira
    • Satış Fiyatı: 69,153 lira
  • Eski Ata Beşli Altın
    • Alış Fiyatı: 68,056 lira
    • Satış Fiyatı: 69,153 lira

Gremse Altın Fiyatları

  • Yeni Gremse Altın
    • Alış Fiyatı: 33.107 lira
    • Satış Fiyatı: 33.572 lira
  • Eski Gremse Altın
    • Alış Fiyatı: 33,005 lira
    • Satış Fiyatı: 33.469 lira

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Not: Burada yer alan bilgiler, İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalardan derlenmiştir ve takvim.com.tr tarafından haberleştirilmiştir. Bu haber, yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve okuyucuların kendi araştırmalarını yapmaları önerilir.

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