Kademeli emeklilik için nihai tablo çıktı! 3600 prim yeterli, 10-15 yıl ile o kişiler erken emekli olacak! Kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaş...

Türkiye'de torba yasa düzenlemesi kapsamında bir dizi değişikliğin gündemde olması bekleniyor. Bu değişiklikler arasında önemli bir konu da kademeli emeklilik. Kademeli emeklilik için aranan şartlar ve beklenen düzenlemeler, uzmanlar tarafından detaylı bir şekilde ele alınıyor. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ve kademeli prim sistemi, emeklilikte önemli değişikliklere neden olabilir.

Düzenlemeden Yararlananların Sayısı Beklentileri Aşabilir:



8 Eylül 1999 öncesi sigortalılara yönelik EYT düzenlemesi, yaş şartı olmadan emeklilik imkanı sunuyor. Yeni düzenleme ile birlikte 3 milyon vatandaşın bu haktan yararlanması öngörülürken, bu sayının 5 milyonu aşabileceği öne sürülüyor.