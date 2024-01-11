Kademeli emeklilik için nihai tablo çıktı! 3600 prim yeterli, 10-15 yıl ile o kişiler erken emekli olacak! Kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaş...

Kademeli Emeklilikte Yaş Şartı: Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığı bağlanması sürecinde, ilk defa sigortalı olunan tarihe göre yaş şartları belirleniyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, kademeli emeklilik isteyenlerin işe giriş tarihine bağlı olarak yaş şartlarını karşılamaları gerekiyor.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, düzenleme hakkında detaylı bilgiler verdi. Sigorta giriş yıllarına göre kademeli bir emeklilik sistemi öngörüldüğünü dile getirdi.
İşte Kademeli Emeklilik Tablosu:
9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 prim gün şartı aranacak.
2000 sonrası girişler için yaş ve prim günü şartları artarak devam edecek.
Düzenleme ile ilgili detaylar, ilerleyen günlerde netleşecek ve vatandaşların bu yeni düzenlemelerden nasıl etkileneceği daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır.