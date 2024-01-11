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Kademeli emeklilik için nihai tablo çıktı! 3600 prim yeterli, 10-15 yıl ile o kişiler erken emekli olacak! Kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaş...

Türkiye'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından, torba yasa kapsamında kademeli erken emeklilik müjdesi bekleniyor. Özellikle 2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) girişi olan vatandaşlar, erken emeklilik tekliflerini ve yeni formülleri merakla bekliyor. Peki, kademeli emeklilik gelecek mi? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 11:55 Güncelleme 11 Ocak 2024, 11:55
Kademeli emeklilik için nihai tablo çıktı! 3600 prim yeterli, 10-15 yıl ile o kişiler erken emekli olacak! Kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaş...

Türkiye'de torba yasa düzenlemesi kapsamında bir dizi değişikliğin gündemde olması bekleniyor. Bu değişiklikler arasında önemli bir konu da kademeli emeklilik. Kademeli emeklilik için aranan şartlar ve beklenen düzenlemeler, uzmanlar tarafından detaylı bir şekilde ele alınıyor. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ve kademeli prim sistemi, emeklilikte önemli değişikliklere neden olabilir.

Düzenlemeden Yararlananların Sayısı Beklentileri Aşabilir:

8 Eylül 1999 öncesi sigortalılara yönelik EYT düzenlemesi, yaş şartı olmadan emeklilik imkanı sunuyor. Yeni düzenleme ile birlikte 3 milyon vatandaşın bu haktan yararlanması öngörülürken, bu sayının 5 milyonu aşabileceği öne sürülüyor.

Kademeli Prim Sistemi ve Kısmi Emeklilik:
EYT düzenlemesi, kısmi emeklilik isteyenler için kademeli prim sistemi getiriyor. İşe giriş tarihine göre belirlenen yaş şartını karşılayanlar, kısmi emeklilik imkanından faydalanabilecek. Ancak, EYT'li olmayan sigortalılar için kademeli yaş şartı bulunuyor ve bu yaş şartı işe giriş tarihine göre belirleniyor.

Kademeli Emeklilikte Yaş Şartı: Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığı bağlanması sürecinde, ilk defa sigortalı olunan tarihe göre yaş şartları belirleniyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, kademeli emeklilik isteyenlerin işe giriş tarihine bağlı olarak yaş şartlarını karşılamaları gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, düzenleme hakkında detaylı bilgiler verdi. Sigorta giriş yıllarına göre kademeli bir emeklilik sistemi öngörüldüğünü dile getirdi.

İşte Kademeli Emeklilik Tablosu:

9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 prim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 prim gün şartı aranacak.

2000 sonrası girişler için yaş ve prim günü şartları artarak devam edecek.

Düzenleme ile ilgili detaylar, ilerleyen günlerde netleşecek ve vatandaşların bu yeni düzenlemelerden nasıl etkileneceği daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır.

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