Oransal artış nedir? Oransal artış nasıl yapılır? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam

Enflasyon zammı yüzde 37.57 çıkan emekli işçi, çiftçi ve esnafa refah payı verilmesi için hazırlıklarda sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılan çalışmada SSK ve Bağ- Kur emeklilerine verilecek refah payının seyyanen artış değil, memur emeklileriyle olan 11.68 puanlık farkı kapatacak oransal bir düzenleme olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sunulan bu çalışmanın, Kabine toplantısında da değerlendirilmesi bekleniyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının yüzde 44-45 olabileceği belirtiliyor.