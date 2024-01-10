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Oransal artış nedir? Oransal artış nasıl yapılır? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam

Emekliye ek zam son dakika gelişmeleri... SSK ve Bağ-Kur emeklileri ek zam ile ilgili açıklamaları yakından takip ederken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den heyecanlandıran açıklamalar geldi. Güler son dakika açıklamasında aylıkların oransal artışla iyileştirileceğini ifade etti. Peki Oransal zam nedir? Oransal zam nasıl yapılır? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 17:53 Güncelleme 10 Ocak 2024, 18:20
Oransal artış nedir? Oransal artış nasıl yapılır? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam

SSK ve Bağ-Kur emeklisine zam sinyali! AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye ek zam ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güler, emekli zammı üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Etki analizleri, bütçe imkanları, oransal manada artış değerlendirmesi Kabine'de önümüzdeki hafta değerlendirilir" ifadelerini kullandı. Peki Oransal artış nedir? Oransal artış nasıl yapılır? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü yapılacak ek zamda. Heyecanlı geri sayım sürerken son dakika flaş açıklama geldi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye ek zam ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Önemli olan bütçe imkanlarıyla karşılamaktır sadece bir oranın belirlenmesi artışın ortaya çıkması değil. Bütçeyi ortaya koymamız lazım bakanlığımız çalışıyor, bugün ön görüşmeyi yaptık.

Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir sonra kanun teklifimize koyarız, üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz, çalışıyoruz.

Bizim kanun hazırlığımız zaten vardı. Asgari ücret artırıldığı için ilan edilen işveren desteği vardı 700 TL'ye çıkartılması, kısa çalışma ödeneği diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik bir paketimiz var ona çalışıyoruz bunun içinde değerlendirilir."

Enflasyon zammı yüzde 37.57 çıkan emekli işçi, çiftçi ve esnafa refah payı verilmesi için hazırlıklarda sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılan çalışmada SSK ve Bağ- Kur emeklilerine verilecek refah payının seyyanen artış değil, memur emeklileriyle olan 11.68 puanlık farkı kapatacak oransal bir düzenleme olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sunulan bu çalışmanın, Kabine toplantısında da değerlendirilmesi bekleniyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının yüzde 44-45 olabileceği belirtiliyor.

▶️ SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam sinyali!

İKİ AYRI ÇALIŞMA YAPILDI

Kök maaşı düşük olan ve 7 bin 500 liraya tamamlananlar için de ayrı bir çalışma yapıldı. Bu kapsamda, en düşük emekli maaşının 10 bin liranın biraz üstüne çıkarılarak 10 bin 250 lira gibi bir rakam olması durumunda bu kapsamdaki emekli sayısının 4.9 milyon kişiden 5.2 milyona yükseleceği hesaplanıyor.

FARK HESAPLARA AKTARILACAK

Memur emeklileri, toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 15 zammın üstüne 2023 yılı Temmuz- Aralık döneminde oluşan enflasyon farkıyla birlikte yüzde 49.25, işçi ve Bağ-Kur emeklileri de geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde oluşan TÜFE artışı oranında yüzde 37.57 zam alacak.

Emekli aylıklarına enflasyon verisi dışında yapılacak zam için yasal değişiklik gerekiyor. Yapılacak yasal değişikliğin 16 Ocak'tan sonra Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. Emekli aylıklarının daha öncesinde verilmesi durumunda ise sonradan aradaki farkın hesaplara aktarılması öngörülüyor.

MALİYET HESABI YAPILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan alternatifli çalışmanın teknik ve bütçe çalışması da yapıldı. Emekliye refah payı hesabında, bütçe dengeleri, enflasyonla mücadele sürecine yansıması, deprem, EYT düzenlemesiyle birlikte bu yıl için 500 milyar liralık maliyet de dikkate alınırken, 11.68 puanlık farkın giderilmesine yönelik çalışma Kabine'de de değerlendirilecek.

REFAH PAYI, SEYYANEN ZAM NE DEMEK?

Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur, fiyat gibi dalgalanmalardan korunup mağdur olmamaları için hayata geçirilmiş bir uygulama. Memur, işçi ve emeklilerin aldıkları maaşların enflasyon oranı düşüldükten sonra, hesaplanarak ödenen miktara deniliyor.

Seyyanen zam ise tüm çalışanlara yüzdelik değil eşit zam yapılması anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında tüm memurlara 8 bin 77 lira seyyanen zam yapılmıştı.

5.4 PUANLIK FARK DA DİKKATE ALINIYOR

Merkez Bankası'nın 2024 yılı enflasyon tahminine göre ve Ocak- Haziran döneminde enflasyonun yüzde 24 olması durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24, memur emeklileri ise yüzde 18.6 oranında Temmuz ayı zammı alacak.

Temmuz döneminde memur emeklileri aleyhine 5.4 puanlık fark oluşacak. Bu fark da dikkate alınarak zam oranının yüzde 44-45 olabileceği öngörülüyor. Böylece Temmuz'da ortaya çıkacak 5.4 puanlık fark da hesaba katılmış olacak.

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