2024 yılının ilk çeyreğinde takip edilen seviye, 2150-2200 TL aralığı olarak belirlendi. Düşüşler, alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Gram altında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi bekleniyor. Altın yatırımcıları için satış yapmak için henüz erken olduğu ve yeni zirvelerin geleceği ifade edildi.

ABD Enflasyon Verisi ve Altın Fiyatları Altın fiyatları, Perşembe günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisine odaklanmış durumda. Enflasyonun düşük çıkması halinde altın fiyatlarında sert bir yükseliş beklentisi var. İç piyasada ise yaklaşan seçimler, adaylar, İsrail-Filistin savaşı ve iç ekonomik verilerin takibi sürüyor. 10 Ocak 2024 tarihinde altın fiyatları şu şekilde güncellenmiştir: Gram Altın Fiyatları 10 Ocak 2024 Alış fiyatı: 2.041 lira

Satış fiyatı: 2.073,73 lira Çeyrek Altın Fiyatları 10 Ocak 2024 Yeni çeyrek alış fiyatı: 3.334 lira

Yeni çeyrek satış fiyatı: 3.405 lira

Eski çeyrek alış fiyatı: 3.334 lira

Eski çeyrek satış fiyatı: 3.385 lira Yarım Altın Fiyatları 10 Ocak 2024 Yeni yarım alış fiyatı: 6.688 lira

Yeni yarım satış fiyatı: 6.779 lira

Eski yarım alış fiyatı: 6.668 lira

Eski yarım satış fiyatı: 6.769 lira

Tam Altın Fiyatları 10 Ocak 2024 Yeni tam alış fiyatı: 13.336 lira

Yeni tam satış fiyatı: 13.507 lira

Eski tam alış fiyatı: 13.314 lira

Eski tam satış fiyatı: 13.495 lira Ata Altın Fiyatları 10 Ocak 2024 Yeni Ata altın alış fiyatı: 13.724 lira

Yeni Ata altın satış fiyatı: 13.887 lira

Eski Ata altın alış fiyatı: 13.725 lira

Eski Ata altın satış fiyatı: 13.889 lira Atabeşli Altın Fiyatları 10 Ocak 2024 Yeni Ata beşli altın alış fiyatı: 68.218 lira

Yeni Ata beşli altın satış fiyatı: 69.290 lira

Eski Ata beşli altın alış fiyatı: 68.106 lira

Eski Ata beşli altın satış fiyatı: 69.077 lira Gremse Altın Fiyatları 10 Ocak 2024 Yeni gremse altın alış fiyatı: 33.129 lira

Yeni gremse altın satış fiyatı: 33.694 lira

Eski gremse altın alış fiyatı: 33.025 lira

Eski gremse altın satış fiyatı: 33.528 lira Canlı Rakamlar ➥ Gram Altın Fiyatı Hesaplamak İçin Tıklayınız! Not: Burada yer alan bilgiler, İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalardan derlenmiştir ve takvim.com.tr tarafından haberleştirilmiştir. Bu haber, yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve okuyucuların kendi araştırmalarını yapmaları önerilir.