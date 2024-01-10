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Altın fiyatları farklı yönde değişti! 14-18-22 ayar bilezik ve gram altın Şubat ayında...

Altın ve para piyasalarına ilgi duyanlar, düğün planlayanlar ve altın borcu olanlar, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in 2024 yılı altın fiyatları tahminlerini merakla takip ediyor. İslam Memiş, altın fiyatlarındaki son durum ve gelecekteki seyri hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2024 yılına hızlı bir başlangıç yapan altın fiyatları, yatırımcıların ve vatandaşların yakından takip ettiği bir konu haline geldi. Özellikle ons altının gösterdiği yükseliş, piyasadaki hareketliliği artırıyor. Bugün, ons altın yüzde 0,35'lik bir artışla 2032 dolar seviyesine ulaştı. Bu durum, altın alım-satımı yapmayı düşünen vatandaşlar için önemli bir gösterge. Bu fiyatlar, piyasa koşullarına ve küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteriyor.

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 10:26 Güncelleme 10 Ocak 2024, 11:05
Altın fiyatları farklı yönde değişti! 14-18-22 ayar bilezik ve gram altın Şubat ayında...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in son açıklamaları, özellikle yatırım alanında büyük ilgi görmekte. Memiş, altın ve dolar piyasaları hakkında önemli tahminlerde bulunmuş ve yatırımcılara dikkatli olmalarını, acele karar vermemelerini önermiş. Özellikle, gram altının dip fiyatının 2024 yılında 2000 Türk Lirası olacağını belirtmesi, yatırımcılar ve ekonomi takipçileri için önemli bir gelişme.

İslam Memiş'ten 2024 Altın Fiyatları Tahmini

İslam Memiş'in yaptığı açıklamaya göre, ons altın fiyatı geçtiğimiz haftayı 2043 dolar seviyesinde kapattı. Dolar endeksindeki yükselişle birlikte 2030 dolarlık destek seviyesinin altına düşüldüğü gözlemlenmişti. Ancak, haftalık kapanış 2043 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Teknik olarak ons altın fiyatlarının 2030-2070 dolar aralığını takip edeceğiz. Gram altın fiyatları için serbest piyasada 100 liralık bir makas aralığı bulunuyor ve bu durum geçerliliğini koruyor. 100 liralık makas, yatırımcılar için önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Gram altın fiyatları, serbest piyasada 2060 TL seviyesinden kapanış yaptı.

2024 yılının ilk çeyreğinde takip edilen seviye, 2150-2200 TL aralığı olarak belirlendi. Düşüşler, alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Gram altında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi bekleniyor. Altın yatırımcıları için satış yapmak için henüz erken olduğu ve yeni zirvelerin geleceği ifade edildi.

ABD Enflasyon Verisi ve Altın Fiyatları

Altın fiyatları, Perşembe günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisine odaklanmış durumda. Enflasyonun düşük çıkması halinde altın fiyatlarında sert bir yükseliş beklentisi var. İç piyasada ise yaklaşan seçimler, adaylar, İsrail-Filistin savaşı ve iç ekonomik verilerin takibi sürüyor.

10 Ocak 2024 tarihinde altın fiyatları şu şekilde güncellenmiştir:

Gram Altın Fiyatları 10 Ocak 2024

  • Alış fiyatı: 2.041 lira
  • Satış fiyatı: 2.073,73 lira

Çeyrek Altın Fiyatları 10 Ocak 2024

  • Yeni çeyrek alış fiyatı: 3.334 lira
  • Yeni çeyrek satış fiyatı: 3.405 lira
  • Eski çeyrek alış fiyatı: 3.334 lira
  • Eski çeyrek satış fiyatı: 3.385 lira

Yarım Altın Fiyatları 10 Ocak 2024

  • Yeni yarım alış fiyatı: 6.688 lira
  • Yeni yarım satış fiyatı: 6.779 lira
  • Eski yarım alış fiyatı: 6.668 lira
  • Eski yarım satış fiyatı: 6.769 lira

Tam Altın Fiyatları 10 Ocak 2024

  • Yeni tam alış fiyatı: 13.336 lira
  • Yeni tam satış fiyatı: 13.507 lira
  • Eski tam alış fiyatı: 13.314 lira
  • Eski tam satış fiyatı: 13.495 lira

Ata Altın Fiyatları 10 Ocak 2024

  • Yeni Ata altın alış fiyatı: 13.724 lira
  • Yeni Ata altın satış fiyatı: 13.887 lira
  • Eski Ata altın alış fiyatı: 13.725 lira
  • Eski Ata altın satış fiyatı: 13.889 lira

Atabeşli Altın Fiyatları 10 Ocak 2024

  • Yeni Ata beşli altın alış fiyatı: 68.218 lira
  • Yeni Ata beşli altın satış fiyatı: 69.290 lira
  • Eski Ata beşli altın alış fiyatı: 68.106 lira
  • Eski Ata beşli altın satış fiyatı: 69.077 lira

Gremse Altın Fiyatları 10 Ocak 2024

  • Yeni gremse altın alış fiyatı: 33.129 lira
  • Yeni gremse altın satış fiyatı: 33.694 lira
  • Eski gremse altın alış fiyatı: 33.025 lira
  • Eski gremse altın satış fiyatı: 33.528 lira

Canlı Rakamlar ➥ Gram Altın Fiyatı Hesaplamak İçin Tıklayınız!

Not: Burada yer alan bilgiler, İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalardan derlenmiştir ve takvim.com.tr tarafından haberleştirilmiştir. Bu haber, yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez ve okuyucuların kendi araştırmalarını yapmaları önerilir.

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