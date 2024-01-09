TOGG yeni sedan modeli fiyat listesi: Togg son Sedan modeli özellikleri neler, ne zaman satışa çıkacak? T10S TOGG yeni modeli fotoğrafları

TOGG yeni sedan modeli fiyat listesi, özelikleri ve satışa çıkacağı tarih gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Togg için geri sayım başladı! Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg 9 Ocak'ta yeni modelini tanıtacak. İşte yeni modeli hakkında detaylar...

'T10S' Mİ OLACAK? 'T10' açıklamasıyla paylaşılan videoda, soru işaretiyle yeni model ismine dikkat çekilirken, görüntüde söz konusu otomobilin fastback hatlarına sahip bir sedan otomobil olduğu görülüyor. Tanıtım videosu sosyal medyada büyük ilgi görürken, Las Vegas'ta bugün başlayacak CES 2024'te görücüye çıkması beklenen yeni modelin, daha önce açıklanan model isimlendirme sistemine göre 'T10S' olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. ▶️ İşte Togg'un yeni 'sedan' modelinin ilk görüntüleri