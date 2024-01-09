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TOGG yeni sedan modeli fiyat listesi: Togg son Sedan modeli özellikleri neler, ne zaman satışa çıkacak? T10S TOGG yeni modeli fotoğrafları

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un yeni modelini tanıtmasıyla ''Togg son Sedan modeli özellikleri neler, ne zaman satışa çıkacak? TOGG yeni sedan modeli fiyatı ne kadar, kaç TL? T10S mi olacak?'' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 20:27 Güncelleme 09 Ocak 2024, 20:57
TOGG yeni sedan modeli fiyat listesi: Togg son Sedan modeli özellikleri neler, ne zaman satışa çıkacak? T10S TOGG yeni modeli fotoğrafları

TOGG yeni sedan modeli fiyat listesi, özelikleri ve satışa çıkacağı tarih gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Togg için geri sayım başladı! Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg 9 Ocak'ta yeni modelini tanıtacak. İşte yeni modeli hakkında detaylar...

'T10S' Mİ OLACAK?

'T10' açıklamasıyla paylaşılan videoda, soru işaretiyle yeni model ismine dikkat çekilirken, görüntüde söz konusu otomobilin fastback hatlarına sahip bir sedan otomobil olduğu görülüyor. Tanıtım videosu sosyal medyada büyük ilgi görürken, Las Vegas'ta bugün başlayacak CES 2024'te görücüye çıkması beklenen yeni modelin, daha önce açıklanan model isimlendirme sistemine göre 'T10S' olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

▶️ İşte Togg'un yeni 'sedan' modelinin ilk görüntüleri

CES'TE SERGİLENECEK

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır da ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un sergileneceğini belirterek, "Yenilik güzeldir. Togg, yeni modeliyle dünya sahnesine çıkıyor" dedi. Kacır, Togg'un sedan modelinin 2024 yılında tanıtılacağını, 2025'te de üretilmeye başlanacağını açıklamıştı.

TOGG'UN KAÇ MODELİ VAR?

Yerli otomobil TOGG'un toplamda 5 modeli bulunuyor. Bu yıl satılan T10X modeli C-Segment SUV olarak piyasaya çıkacak. Onun haricinde TOGG T10S C-segment Sedan, TOGG T8CX C-segment Xcoupe, TOGG T8X B-segment SUV ve TOGG 10V C-segment MPV olarak satılacak.

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