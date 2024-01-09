Hurdacılara 3 kuruş paraya sakın kaptırmayın: Herkes çöpe atıyor ama yüzde 99’u 14, 18 ve 22 ayar altın çıkıyor

Teknolojik atıkların içindeki altın, hem ekonomik hem de çevresel bir değer taşır. Bu nedenle, eski veya bozuk cihazlarınızı atmadan önce, içlerindeki değeri ve geri dönüşüm potansiyelini düşünmek önemlidir. Geri dönüşüm firmalarıyla iş birliği yaparak, hem kendi gelirinizi artırabilir hem de çevreye katkıda bulunabilirsiniz.

Teknolojik Cihazlarda Altın Kullanımı Teknolojik cihazlar, özellikle bilgisayar anakartları, cep telefonları ve hatta bazı uzaktan kumandalar, elektrikli mutfak aletleri gibi ürünler, iletkenlik ve paslanmazlık özellikleri nedeniyle altın içerir. Bu altın, genellikle bağlantı noktalarında, devre kartlarındaki iğnelerde ve diğer küçük parçalarda bulunur.