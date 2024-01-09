Altını böyle alanlar yandı! Kuytuda köşede çeyrek gram altını olanlar muhakkak kontrol etsin

Altın takınızın yanına bir mıknatıs koyarak bu testi yapabilirsiniz. Gerçek altın manyetik olmadığı için mıknatıs tarafından çekilmez. Ancak bu test tek başına yeterli olmayabilir, çünkü bazı diğer metaller de manyetik değildir.

Altın, yoğun bir metal olduğu için suda batma eğilimindedir. Altın takınızı bir kap suya koyduğunuzda, eğer batıyorsa, bu genellikle gerçek altın olduğunu gösterir. Ancak bu test, altın kaplama gibi durumlarda yanıltıcı olabilir.

Gerçek altının ayarı, saflık derecesini gösterir. Örneğin, 24 ayar altın %100 saf altındır. Sahte altınlar ise genellikle daha düşük saflıkta bir metaldir ve bu ayarlarla karıştırılmamalıdır.

Sahte altın kaplama zamanla aşınabilir ve altındaki değersiz metal ortaya çıkabilir. Gerçek altın ise aşınmaya daha dayanıklıdır ve parlaklığını uzun süre korur. Gerçek altın, sahte altına göre daha yoğundur ve aynı boyuttaki bir parça, sahte bir altından daha ağırdır. Bu fark, altının saflığını belirlemek için kullanılabilir.