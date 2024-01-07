e-Devlet’ten hemen kontrol edin! Eğer bu detay varsa emeklilik iptal oluyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), iş yerlerini değerlendirirken bazı harf kodlamaları kullanır. Bu kodlar, iş yerinin durumunu belirler ve dikkat edilmesi gereken bilgiler içerir. SGK primleri, çalışanlar ve iş sahipleri için büyük önem taşıyor. Ancak internet üzerinden ya da E-Devlet sistemi aracılığıyla erişilen hizmet dökümünde, primlerin yanında beliren harfler çok kritik. Bu harfle, emeklilik hakkınızı ya da sigortanızı tehlikeye sokabilir.