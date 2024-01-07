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e-Devlet'ten hemen kontrol edin! Eğer bu detay varsa emeklilik iptal oluyor

Emeklilik sürecinde belirleyici olan SGK hizmet dökümünde yer alan harfler ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu harfler, emekliliğinizi etkileyebilecek önemli bilgiler içeriyor. Emeklilik için hayati önem taşıyan SGK hizmet dökümü internet üzerinden kolayca erişilebilen bir bilgi kaynağıdır. SGK primleri, çalışanlar ve iş sahipleri için büyük önem taşıyor. Ancak dökümde yer alan harfler emeklilik hakkınızı etkileyebilir.

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Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 17:28 Güncelleme 07 Ocak 2024, 17:28
e-Devlet’ten hemen kontrol edin! Eğer bu detay varsa emeklilik iptal oluyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), iş yerlerini değerlendirirken bazı harf kodlamaları kullanır. Bu kodlar, iş yerinin durumunu belirler ve dikkat edilmesi gereken bilgiler içerir. SGK primleri, çalışanlar ve iş sahipleri için büyük önem taşıyor. Ancak internet üzerinden ya da E-Devlet sistemi aracılığıyla erişilen hizmet dökümünde, primlerin yanında beliren harfler çok kritik. Bu harfle, emeklilik hakkınızı ya da sigortanızı tehlikeye sokabilir.

PRİMLERİNİZDEKİ HARFLER NEDEN ÖNEMLİ?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalı bildirimlerini engellemek adına iş yerlerini belirli kriterlere göre kodluyor. Bu kodlamada, 'S' (Sahte iş yeri), 'Ş' (Şüpheli iş yeri) ve 'K' (Kontrollü iş yeri) harfleri kullanılıyor.

'S' Harfi: Sahte iş yeri anlamına gelir. İş yerinizde sahte sigortalı bildirimi tespit edildiğinde bu harfle karşılaşabilirsiniz.

'Ş' Harfi: Şüpheli iş yeri kapsamında olduğunuzu gösterir. İlgili iş yerinin denetim süreci başlatılır ve sahte sigortalı bildirimi varsa 'Ş' kodu 'S' olarak değiştirilir.

'K' Harfi: Kontrollü iş yeri olduğunuzu belirtir. İş yeriniz SGK tarafından özel bir kontrol sürecine tabi tutuluyor demektir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Hizmet dökümünüzde 'Ş' harfini gördüğünüzde panik yapmanıza gerek yok. Ancak dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar var:

Fiili Çalışma Şart: Primlerinizin geçerli olması için fiili olarak çalışmanız gerekmektedir.

Hatır Sigortası Riski: Yakınlarınızı ya da kendinizi fiilen çalışmadan sigortalı göstermek, emeklilik hakkınızı riske atabilir.

İncelemeyi Takip Edin: 'Ş' harfi ile iş yeriniz şüpheli olarak kodlandıysa, SGK tarafından yapılan denetimi takip edin ve sonucunu öğrenin.

5 Önemli Uyarı

Fiilen çalışmadan kendinizi sigortalı göstermeyin.
İş yeri sahipleri, 'hatır sigortası' yapmaktan kaçının.
İş yerinde fiilen çalışmayanları sigortalı göstermeyin, aksi halde ceza alabilirsiniz.
SGK'nın belirlediği harf kodlarına dikkat edin ve incelemelerinizi düzenli olarak yapın.
Dolandırıcılara karşı dikkatli olun; hizmet dökümünüzü sık sık kontrol edin ve primlerinizi gözden geçirin.

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