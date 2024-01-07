e-Devlet’ten hemen kontrol edin! Eğer bu detay varsa emeklilik iptal oluyor

'Ş' Harfi: Şüpheli iş yeri kapsamında olduğunuzu gösterir. İlgili iş yerinin denetim süreci başlatılır ve sahte sigortalı bildirimi varsa 'Ş' kodu 'S' olarak değiştirilir.
'K' Harfi: Kontrollü iş yeri olduğunuzu belirtir. İş yeriniz SGK tarafından özel bir kontrol sürecine tabi tutuluyor demektir.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Hizmet dökümünüzde 'Ş' harfini gördüğünüzde panik yapmanıza gerek yok. Ancak dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar var:
Fiili Çalışma Şart: Primlerinizin geçerli olması için fiili olarak çalışmanız gerekmektedir.
Hatır Sigortası Riski: Yakınlarınızı ya da kendinizi fiilen çalışmadan sigortalı göstermek, emeklilik hakkınızı riske atabilir.
İncelemeyi Takip Edin: 'Ş' harfi ile iş yeriniz şüpheli olarak kodlandıysa, SGK tarafından yapılan denetimi takip edin ve sonucunu öğrenin.
5 Önemli Uyarı
Fiilen çalışmadan kendinizi sigortalı göstermeyin.
İş yeri sahipleri, 'hatır sigortası' yapmaktan kaçının.
İş yerinde fiilen çalışmayanları sigortalı göstermeyin, aksi halde ceza alabilirsiniz.
SGK'nın belirlediği harf kodlarına dikkat edin ve incelemelerinizi düzenli olarak yapın.
Dolandırıcılara karşı dikkatli olun; hizmet dökümünüzü sık sık kontrol edin ve primlerinizi gözden geçirin.