Darphane’de işte böyle üretiliyor! Cebinde cüzdanında 50-25-10-5 kuruş 1 TL’lik madeni parası olanlar hemen kontrol etsin

Darphane ve Damga Matbaası, madeni para üretimini büyük bir özen ve dikkatle gerçekleştiriyor. Bakır, nikel ve çinko karışımından oluşan özel bir formülasyon madeni paraların hammaddesi olarak kullanılıyor. Bu formülasyon paraların dayanıklılığını ve görsel kalitesini artırıyor. Merkez Bankası tarafından üretilen madeni paralar arasında 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş değerlerinde çeşitler bulunuyor.