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Darphane'de işte böyle üretiliyor! Cebinde cüzdanında 50-25-10-5 kuruş 1 TL'lik madeni parası olanlar hemen kontrol etsin

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bağlı olarak faaliyet gösteren Darphane ve Damga Matbaası, madeni para üretiminde sergilediği olağanüstü başarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Modern teknoloji ve katı kalite kontrol süreçleriyle donatılmış bu özel tesis gündelik yaşamımızın vazgeçilmezi olan madeni paraları hayata geçirirken özenle çalışıyor. Üretim süreci başlangıçtan itibaren dikkatlice planlanmış adımlarla ilerliyor. İlk aşama olarak üretimde kullanılacak ham maddenin seçimi büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor.

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 12:21 Güncelleme 07 Ocak 2024, 14:07
Darphane’de işte böyle üretiliyor! Cebinde cüzdanında 50-25-10-5 kuruş 1 TL’lik madeni parası olanlar hemen kontrol etsin

Darphane ve Damga Matbaası, madeni para üretimini büyük bir özen ve dikkatle gerçekleştiriyor. Bakır, nikel ve çinko karışımından oluşan özel bir formülasyon madeni paraların hammaddesi olarak kullanılıyor. Bu formülasyon paraların dayanıklılığını ve görsel kalitesini artırıyor. Merkez Bankası tarafından üretilen madeni paralar arasında 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş değerlerinde çeşitler bulunuyor.

MADENİ PARALARIN ÜRETİM SÜRECİ

Üretim süreci özenle hazırlanan ham maddenin özel damgalarla işlenmesiyle başlıyor. Her madeni para kendine özgü desen ve değeri ile özel damgalarla hayat buluyor.

Bu damgalar paranın kimliğini ve değerini belirler. Üretim tamamlandığında paralar dikkatle paketlenerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Üretim için kullanılan makineler dakikada 700-800 madeni para üretme kapasitesine sahip özel tasarımlardır.

Bu makineler yüksek hassasiyetle çalışarak paraların mükemmel bir biçimde üretilmesini sağlar. Her bir madeni para desen ve değerlerinin yüzeyine kazınmasıyla özel bir karakter kazanır.

Madeni paraların paketlenme süreci de büyük bir titizlikle gerçekleştirilir. Farklı değerlerdeki paralar belirlenen miktarlarda paketlenerek ağırlık testlerinden geçirilir.

Bu testler her paketin içeriğinin doğru ve eksiksiz olduğunu garanti eder. Başarıyla geçen testler sonrası, paralar özel kutulara yerleştirilerek Merkez Bankası'na veya şubelerine sevk edilir.

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