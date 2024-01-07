15.2 milyon emekli 3 sevinç birden yaşayacak! Zam+ek ödeme+refah payı+bayram ikramiyesi geliyor

Milyonlarca emekli nin uzun süredir merakla beklediği haber sonunda geldi. 2024 yılının ilk günlerinde, emeklilik maaşlarına yapılacak zamların oranları resmi olarak açıklandı. Enflasyon oranlarına göre belirlenen bu zamların ardından refah payı konusu gündemde bir numaralı madde olarak yerini aldı. Öte yandan Ramazan Bayramı'nın hemen öncesinde ikramiye ödemesini alacak.

YILIN İLK İKRAMİYESİ

2018 yılından itibaren devam eden ve her yıl büyük bir heyecanla beklenen bayram ikramiye uygulaması bu yıl da devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emekli vatandaşa yapılacak olan ikramiye ödemeleri merakla bekleniyor.