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Kia ve Toyota tabuları yıktı: 250.000 TL indirdi! Clio'dan, Egea'dan bile ucuz sıfır otomobil fırsatı geldi

Otomobil almak isteyenler için Kia ve Toyota markalarından büyük bir sürpriz geldi. Yeni yılda stokları eritmek amacıyla başlatılan dev kampanyalar kapsamında, müşterilere 250 bin TL'ye varan indirimler sunuluyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 1 aylık bir süreleri bulunuyor.

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Giriş Tarihi 06 Ocak 2024, 12:51 Güncelleme 06 Ocak 2024, 12:51
Kia ve Toyota tabuları yıktı: 250.000 TL indirdi! Clio’dan, Egea’dan bile ucuz sıfır otomobil fırsatı geldi

Kia ve Toyota'nın bu kampanyaları, otomobil almayı düşünenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Kampanyaların süresi 1 Ocak 2024'ten 31 Ocak 2024'e kadar devam edecek olup, otomobil almayı düşünenlerin bu fırsatlardan yararlanmak için acele etmeleri gerekiyor.

Toyota'dan 2024 Sürprizi

Toyota, yeni yıl kampanyası kapsamında dikkat çekici indirimler sunuyor. İşte Toyota'nın sunduğu indirimli modeller ve fiyatlar:

  • Toyota C-HR Hybrid: ÖTV muafiyet avantajı ile 250 bin TL'ye varan indirimlerle 1.550.000 TL'den başlayan fiyatlar.
  • Toyota Corolla Hatchback Hybrid: Online rezervasyona özel sınırlı sayıda 220.000 TL indirimle 1.270.000 TL başlangıç fiyatı.

  • Toyota Corolla: Yeni yılda 180.000 TL indirimle 1.039.500 TL'den başlayan fiyatlar.
  • Toyota Yaris Cross: ÖTV muafiyeti avantajıyla 170.000 TL'lik indirimle 1.250.000 TL başlangıç fiyatı.
  • Toyota Corolla Cross Hybrid: 200.000 TL indirimle 1.545.000 TL'den başlayan fiyatlar.

Kia'nın Dev İndirimleri

Kia, otomobil üreticisi olarak Stonic, Sportage ve EV6 modellerinde dikkat çekici indirimler yapıyor. Güncel Kia fiyat listesine göre, EV6 modelinin tüm versiyonlarında 250.000 TL indirim göze çarpıyor.

  • Kia Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Cool SUV: 1.100.000 TL satış fiyatı.
  • Fiat Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT: Kampanyalı olarak 1.110.900 TL'den satışa sunuluyor.

Kia'nın EV6 elektrikli modelindeki 250 bin TL indirim ve Stonic SUV modelinin cazip fiyatları, otomobil piyasasında büyük ilgi görüyor. İşte Kia modellerinin güncel fiyat listesi:

Kia Stonic Fiyat Listesi

  • 1.4L 100 PS Otomatik Cool: 1.100.000 TL.
  • 1.4L 100 PS Otomatik Business: 1.140.000 TL.
  • 1.4L 100 PS Otomatik Elegance: 1.180.000 TL.
  • 1.0L 100 PS DCT Otomatik Cool: 1.160.000 TL.
  • 1.0L 100 PS DCT Otomatik Elegance: 1.240.000 TL.
  • 1.4L 100 PS Otomatik Prestige: 1.290.000 TL.

Kia EV6 Elektrikli Otomobil Fiyat Listesi

  • 229 PS Otomatik Prestige Long Range: Kampanyalı fiyatı 2.880.000 TL.
  • 325 PS 4X4 Otomatik GT-Line Long Range: Kampanyalı fiyatı 3.250.000 TL.
  • 585 PS 4X4 Otomatik GT Long Range: Kampanyalı fiyatı 3.600.000 TL.
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