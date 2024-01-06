Kia ve Toyota tabuları yıktı: 250.000 TL indirdi! Clio’dan, Egea’dan bile ucuz sıfır otomobil fırsatı geldi

Kia ve Toyota'nın bu kampanyaları, otomobil almayı düşünenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Kampanyaların süresi 1 Ocak 2024'ten 31 Ocak 2024'e kadar devam edecek olup, otomobil almayı düşünenlerin bu fırsatlardan yararlanmak için acele etmeleri gerekiyor.