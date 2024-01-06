Emekliye kök aylık hesabı! Ocak zamları nasıl yansıtılacak? Ek ödemeler ne kadar değişecek?  Nelere dikkat edilmeli?

EK ÖDEMENİN ORANI NASIL BELİRLENİYOR?
Kimler yüzde 5 ek ödeme alıyor? 2023'ün ikinci yarısında ek ödemenin oranı 4 bin 780 lira 70 kuruşun üstü aylıklarda maaşın yüzde 4'ü, altında ise yüzde 5'i olarak uygulandı. Bu sınır şimdi 7 bin 135 lira 19 kuruş oldu. Yeni kök aylıkları bu tutarın üstünde olanların ek ödemesi yüzde 4, altında olanların ise yüzde 5 olarak hesaplanacak.
HESABIMA 7 BİN 500 LİRA YATIRILIYOR? ZAM ORANI BU TUTARA MI EKLENECEK?
Ocak zammı yatırılan paraya değil, kök aylığa yansıtılacak. Eğer emeklinin kök aylığı 7 bin 500 liraysa bu tutara Ocak zammı ilave edilecek. Ancak emeklinin kök aylığı daha düşükse ve taban aylık ödemesi düzenlemesi kapsamında 7 bin 500 lira yatırılıyorsa zam oranı kök aylığa eklenecek.
KÖK AYLIK NASIL ÖĞRENİLİYOR? BUNA GÖRE ZAM HESABI NASIL YAPILACAK? REFAH PAYI GELİRSE HESAPLAMA NASIL DEĞİŞECEK
Emekliler kök aylıklarını e-Devlet'ten görerek hesaplama yapabilecek. e-Devlet ekranındaki 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümünde 'aylık tutarı' olarak görünen rakam, kök aylığı gösteriyor.
Buradan kök aylığını gören emekli, hesabını yapabilecek. Örneğin; kök aylığı 6 bin lira olan bir emekli, 240 lira (6.000 TL'nin % 4'ü) ek ödeme ve bin 260 lira tutarında '5510 Ek 19' ödemesiyle birlikte 7 bin 500 lira alıyordu. Bu emeklinin yeni kök aylığı yüzde 37.57'lik mevcut orana göre 8 bin 254 lira 20 kuruş (6.000 TL'nin % 37.57 artırılmış hali), ek ödemesi 330,17 lira (8.254,20 TL'nin % 4'ü) olacak. Toplam ödeme 8 bin 584 lira 37 kuruşa yükselecek. Ancak enflasyon zammına refah payı eklenmesi gündemde. Refah payı gelirse söz konusu emeklinin 6 bin lira olan aylığına yüzde 37.57'lik artış yerine, refah payı eklenmiş yeni oran yansıtılarak Ocak ayı kök aylığı bulunacak, ek ödeme de bu tutar üzerinden hesaplanacak. Örneğin; refah payıyla birlikte zam oranı memur emeklisiyle eşitlenirse, yeni kök aylık 8 bin 955 lira (6.000 TL'nin % 49.25 artırılmış hali), yeni ek ödeme 358,20 lira (8.955 TL'nin % 4'ü) olacak. Yeni kök aylık ve ek ödeme toplamı 9 bin 313 lira 20 kuruş olacak.
TABAN AYLIK ARTIRILIRSA ZAMLAR NASIL UYGULANACAK?
Halen ek ödeme dahil 7 bin 500 lira olan taban aylık ödemesinin de artırılması gündemde. Burada en çok konuşulan rakam 10 bin lira seviyesi. Taban aylık düzenlemesi yapılırsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına önce Ocak ayı zam oranı yansıtılacak. Bu da mevcut durumda yüzde 37.57, refah payı eklenirse yeni oran eklenerek bulunacak. Çıkan tutara yeni kök aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödeme de ilave edilecek. Hesaplanan rakam yeni taban tutarın altındaysa, yapılacak ödeme bu tutara tamamlanacak. Eğer üstündeyse emekli kendi kök aylığı üzerinden ödeme alacak.