Emekliye kök aylık hesabı! Ocak zamları nasıl yansıtılacak? Ek ödemeler ne kadar değişecek?  Nelere dikkat edilmeli?

EK ÖDEMENİN ORANI NASIL BELİRLENİYOR? Kimler yüzde 5 ek ödeme alıyor? 2023'ün ikinci yarısında ek ödemenin oranı 4 bin 780 lira 70 kuruşun üstü aylıklarda maaşın yüzde 4'ü, altında ise yüzde 5'i olarak uygulandı. Bu sınır şimdi 7 bin 135 lira 19 kuruş oldu. Yeni kök aylıkları bu tutarın üstünde olanların ek ödemesi yüzde 4, altında olanların ise yüzde 5 olarak hesaplanacak.





HESABIMA 7 BİN 500 LİRA YATIRILIYOR? ZAM ORANI BU TUTARA MI EKLENECEK?

Ocak zammı yatırılan paraya değil, kök aylığa yansıtılacak. Eğer emeklinin kök aylığı 7 bin 500 liraysa bu tutara Ocak zammı ilave edilecek. Ancak emeklinin kök aylığı daha düşükse ve taban aylık ödemesi düzenlemesi kapsamında 7 bin 500 lira yatırılıyorsa zam oranı kök aylığa eklenecek.



KÖK AYLIK NASIL ÖĞRENİLİYOR? BUNA GÖRE ZAM HESABI NASIL YAPILACAK? REFAH PAYI GELİRSE HESAPLAMA NASIL DEĞİŞECEK

Emekliler kök aylıklarını e-Devlet'ten görerek hesaplama yapabilecek. e-Devlet ekranındaki 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümünde 'aylık tutarı' olarak görünen rakam, kök aylığı gösteriyor.