O tarihte patlama yapacak!! Altın alanlar, satanlar dikkat! Gram altın için yeni fiyat açıklaması! 5 Ocak Kapalıçarşı’da gram altın fiyatları...

Altın fiyatları, yatırımcılar için her zaman önemli bir gösterge olmuştur. Özellikle son dönemlerde yaşanan ardı ardına yükselişler, yatırımcıların dikkatini çekmiştir. Ancak 5 Ocak 2024 tarihinde, altın fiyatlarında bir düşüş yaşandı. Bu düşüşün ana sebebi, ABD'de açıklanan işsizlik rakamları ve işsizlik maaşı başvurularının etkisi oldu. 30 Aralık'tan itibaren ilk kez azalan işsizlik maaşı başvuruları, beklentilerin altında kaldı. Sürekli yükselen altın fiyatlarına alışan yatırımcılar, bugünkü durum karşısında tedirginlik yaşadılar. Peki, 5 Ocak 2024 tarihinde altın fiyatları ne seviyede?

2024 Yılında Gram Altın Ne Olacak? Memiş, 2024 yılı için gram altın yatırımcılarına yönelik beklentilerini de paylaşıyor. 2024 yılında gram altının her ay rekor kıracağını ve yatırımcıların kazançlı çıkacağını belirtiyor. Memiş, gram altın fiyatlarının 2024'te 2.700 TL'ye ulaşmasını beklediğini ifade ediyor ve 2.000 TL altındaki tüm fiyatları alım fırsatı olarak değerlendirilmesini öneriyor. Gram altında artış devam eder mi?