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O tarihte patlama yapacak!! Altın alanlar, satanlar dikkat! Gram altın için yeni fiyat açıklaması! 5 Ocak Kapalıçarşı'da gram altın fiyatları...

5 Ocak 2024 tarihinde Kapalıçarşı'da kaydedilen altın fiyatları, yatırımcıların ve vatandaşların dikkatle takip ettiği konuların başında geliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ata altın, ata beşli ve gremse altın fiyatları, yatırım kararları ve alım-satım işlemleri için hayati öneme sahip kritik veriler olarak öne çıkıyor. Ayrıca ons altındaki hareketlenmeler de, piyasa trendlerini anlamak ve yatırım stratejilerini belirlemek açısından önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Bu fiyatlar, altın piyasasının güncel durumunu ve gelişmekte olan eğilimleri yansıtıyor, böylece yatırımcılara ve ilgili diğer tüm taraflara değerli bilgiler sunuyor.

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 10:38 Güncelleme 05 Ocak 2024, 10:39
O tarihte patlama yapacak!! Altın alanlar, satanlar dikkat! Gram altın için yeni fiyat açıklaması! 5 Ocak Kapalıçarşı’da gram altın fiyatları...

Altın fiyatları, yatırımcılar için her zaman önemli bir gösterge olmuştur. Özellikle son dönemlerde yaşanan ardı ardına yükselişler, yatırımcıların dikkatini çekmiştir. Ancak 5 Ocak 2024 tarihinde, altın fiyatlarında bir düşüş yaşandı. Bu düşüşün ana sebebi, ABD'de açıklanan işsizlik rakamları ve işsizlik maaşı başvurularının etkisi oldu. 30 Aralık'tan itibaren ilk kez azalan işsizlik maaşı başvuruları, beklentilerin altında kaldı. Sürekli yükselen altın fiyatlarına alışan yatırımcılar, bugünkü durum karşısında tedirginlik yaşadılar. Peki, 5 Ocak 2024 tarihinde altın fiyatları ne seviyede?

2024 Yılında Gram Altın Ne Olacak?

Memiş, 2024 yılı için gram altın yatırımcılarına yönelik beklentilerini de paylaşıyor. 2024 yılında gram altının her ay rekor kıracağını ve yatırımcıların kazançlı çıkacağını belirtiyor. Memiş, gram altın fiyatlarının 2024'te 2.700 TL'ye ulaşmasını beklediğini ifade ediyor ve 2.000 TL altındaki tüm fiyatları alım fırsatı olarak değerlendirilmesini öneriyor.

Gram altında artış devam eder mi?

Altın Yatırımcılarına Öneriler

Memiş, altın yatırımcılarına sabırlı olmalarını ve al-sat yapmaktan kaçınmalarını tavsiye ediyor. Eğer acil nakit ihtiyacı yoksa, altın satışının yapılmaması ve mümkünse altın alımına devam edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu stratejiyle, yatırımcıların uzun vadede kazançlı çıkacağını belirtiyor.

Uluslararası Piyasalardan Altın Tahminleri

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen ve Commerzbank Emtia Analisti Barbara Lambrecht, uluslararası piyasalardan altın tahminlerini paylaşıyorlar. Hansen, altın ETF talebinin artması ve zayıflayan doların desteğiyle altının ons fiyatının 2300 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Lambrecht ise, merkez bankalarının önümüzdeki yıl da çok fazla altın satın almaya devam edeceğini belirtiyor.

5 Ocak 2024 Güncel Altın Fiyatları

Gram Altın Fiyatı:

  • Alış fiyatı: 2046 lira
  • Satış fiyatı: 2067,66 lira

Çeyrek Altın Fiyatı:

  • Yeni çeyrek alış: 3336 lira
  • Yeni çeyrek satış: 3406 lira
  • Eski çeyrek alış: 3326 lira
  • Eski çeyrek satış: 3396 lira

Yarım Altın Fiyatı:

  • Yeni yarım alış: 6672 lira
  • Yeni yarım satış: 6802 lira
  • Eski yarım alış: 6651 lira
  • Eski yarım satış: 6771 lira

Tam Altın Fiyatı:

  • Yeni tam alış: 13.302 lira
  • Yeni tam satış: 13.562 lira
  • Eski tam alış: 13.302 lira
  • Eski tam satış: 13.562 lira

Ata Altın Fiyatı:

  • Yeni Ata altın alış: 13.691 lira
  • Yeni Ata altın satış: 13.934 lira
  • Eski Ata altın alış: 13.671 lira
  • Eski Ata altın satış: 13.913 lira

Ata Beşli Altın Fiyatı:

  • Yeni Ata beşli alış: 68.046 lira
  • Yeni Ata beşli satış: 69.205 lira
  • Eski Ata beşli alış: 67.944 lira
  • Eski Ata beşli satış: 68.999 lira

Gremse Altın Fiyatı:

  • Yeni gremse alış: 32.949 lira
  • Yeni gremse satış: 33.646 lira
  • Eski gremse alış: 32.949 lira
  • Eski gremse satış: 33.542 lira

LİNKE TIKLA HESAPLA: https://www.takvim.com.tr/ekonomi/1-gram-altin-kac-tl-1-gram-altin-bugun-ne-kadar

Not: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Altın piyasası ve yatırımı ile ilgili olarak verilen bilgiler, piyasa gözlemleri ve uzman yorumlarına dayanmaktadır. Yatırımcılar, herhangi bir yatırım kararı almadan önce kendi araştırmalarını yapmalı ve profesyonel danışmanlık hizmeti almalıdırlar.

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