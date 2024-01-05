Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Enflasyon ikinci yarıda yıllık bazda düşecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2024, programımızın sonuçlarını aldığımız, ilerleme sağladığımız bir yıl olacak. İhracat toparlanacak, enflasyonda düşüş sürecek" dedi.

Şimşek, "İlk günden beri '2024'ün ikinci yarısı' dedik. Siz bugün tedbir alıyorsunuz, onun yansıması zaman alıyor. Bu enflasyon düşecek ama yılın ikinci yarısında yıllık bazda düşecek. Aylık bazda düşüşler zaten başladı" diye konuştu.