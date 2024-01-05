Cebinde cüzdanında 50-25-10-5 kuruş 1 TL’lik madeni parası olanlar hemen baksın! Darphane’de işte böyle üretiliyor

Darphane ve Damga Matbaası, madeni para üretimini büyük bir özen ve dikkatle gerçekleştiriyor. Bakır, nikel ve çinko karışımından oluşan özel bir formülasyon madeni paraların hammaddesi olarak kullanılıyor. Bu formülasyon paraların dayanıklılığını ve görsel kalitesini artırıyor. Merkez Bankası tarafından üretilen madeni paralar arasında 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş değerlerinde çeşitler bulunuyor.
MADENİ PARALARIN ÜRETİM SÜRECİ
Üretim süreci özenle hazırlanan ham maddenin özel damgalarla işlenmesiyle başlıyor. Her madeni para kendine özgü desen ve değeri ile özel damgalarla hayat buluyor.
Bu damgalar paranın kimliğini ve değerini belirler. Üretim tamamlandığında paralar dikkatle paketlenerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Üretim için kullanılan makineler dakikada 700-800 madeni para üretme kapasitesine sahip özel tasarımlardır.