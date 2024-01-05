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Cebinde cüzdanında 50-25-10-5 kuruş 1 TL'lik madeni parası olanlar hemen baksın! Darphane'de işte böyle üretiliyor

Merkez Bankası bünyesinde faaliyet gösteren Darphane ve Damga Matbaası madeni para üretimindeki olağanüstü başarısıyla dikkat çekiyor. Gündelik yaşamımızın vazgeçilmezi olan madeni paralar bu özel tesiste modern teknoloji ve katı kalite kontrol süreçleriyle hayat buluyor. Üretim ham madde seçiminden itibaren dikkatle planlanmış adımlarla ilerliyor. Seçilen ham madde yüksek kalite standartlarına uygunluğu açısından titizlikle denetleniyor, böylece üretilen her bir madeni paranın mükemmelliği garanti altına alınıyor.

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 12:21 Güncelleme 05 Ocak 2024, 12:21
Cebinde cüzdanında 50-25-10-5 kuruş 1 TL’lik madeni parası olanlar hemen baksın! Darphane’de işte böyle üretiliyor

Darphane ve Damga Matbaası, madeni para üretimini büyük bir özen ve dikkatle gerçekleştiriyor. Bakır, nikel ve çinko karışımından oluşan özel bir formülasyon madeni paraların hammaddesi olarak kullanılıyor. Bu formülasyon paraların dayanıklılığını ve görsel kalitesini artırıyor. Merkez Bankası tarafından üretilen madeni paralar arasında 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş değerlerinde çeşitler bulunuyor.

MADENİ PARALARIN ÜRETİM SÜRECİ

Üretim süreci özenle hazırlanan ham maddenin özel damgalarla işlenmesiyle başlıyor. Her madeni para kendine özgü desen ve değeri ile özel damgalarla hayat buluyor.

Bu damgalar paranın kimliğini ve değerini belirler. Üretim tamamlandığında paralar dikkatle paketlenerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Üretim için kullanılan makineler dakikada 700-800 madeni para üretme kapasitesine sahip özel tasarımlardır.

Bu makineler yüksek hassasiyetle çalışarak paraların mükemmel bir biçimde üretilmesini sağlar. Her bir madeni para desen ve değerlerinin yüzeyine kazınmasıyla özel bir karakter kazanır.

Madeni paraların paketlenme süreci de büyük bir titizlikle gerçekleştirilir. Farklı değerlerdeki paralar belirlenen miktarlarda paketlenerek ağırlık testlerinden geçirilir.

Bu testler her paketin içeriğinin doğru ve eksiksiz olduğunu garanti eder. Başarıyla geçen testler sonrası, paralar özel kutulara yerleştirilerek Merkez Bankası'na veya şubelerine sevk edilir.

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