7’den 70’e herkesi şaşırtan keşif! Kayanın içinden şakır şakır altın döküldü

Altın madenciliği yapan bir vatandaş, 43 yıllık meslek hayatında eşi benzeri olmayan bir keşfe imza attı. Kayalıklar arasında yaptığı araştırmalar sonucunda, adeta altının izini sürerek ulaştığı noktada, gözleri inanamayacağı bir manzara karşıladı. Kaya parçasının içinde bulunan ve 160 bin dolar değerinde olduğu tahmin edilen külçe altın, altın avcısını adeta şaşkına çevirdi.
NADİR BULUŞ
Avustralya'nın Victoria eyaletinde, bir altın avcısı tarafından metal detektörü ile yapılan aramada inanılmaz bir keşif yapıldı. Bu keşif, içinde binlerce dolar değerinde altın barındıran 2.6 kilogram ağırlığında nadir bir kaya parçasıydı.
Altın avcılığı camiasında büyük heyecan yaratan bu kaya parçası, bölgenin eski altın madenlerinin hâlâ ne kadar değerli olduğunu kanıtladı.