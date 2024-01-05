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7'den 70'e herkesi şaşırtan keşif! Kayanın içinden şakır şakır altın döküldü

Altın avcılığı yapan bir kişi 43 yıllık meslek hayatında tarihi bir keşfe imza attı. Değerli metallerin izini süren altın avcısı çıktığı keşif gezisinde kaya parçasının içinden çıkardığı 160 bin dolar değerindeki altın külçesiyle dudak uçuklattı. Pek çok macera yaşayan bu deneyimli altın avcısı, bu seferki keşifte olağanüstü bir şans yakaladı. Kayaların arasında dolaşırken fark ettiği belirli bir nokta altın avcısını tarihi bir hazinenin bulunduğu yere yönlendirdi.

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 15:05 Güncelleme 05 Ocak 2024, 15:05
7’den 70’e herkesi şaşırtan keşif! Kayanın içinden şakır şakır altın döküldü

Altın madenciliği yapan bir vatandaş, 43 yıllık meslek hayatında eşi benzeri olmayan bir keşfe imza attı. Kayalıklar arasında yaptığı araştırmalar sonucunda, adeta altının izini sürerek ulaştığı noktada, gözleri inanamayacağı bir manzara karşıladı. Kaya parçasının içinde bulunan ve 160 bin dolar değerinde olduğu tahmin edilen külçe altın, altın avcısını adeta şaşkına çevirdi.

NADİR BULUŞ

Avustralya'nın Victoria eyaletinde, bir altın avcısı tarafından metal detektörü ile yapılan aramada inanılmaz bir keşif yapıldı. Bu keşif, içinde binlerce dolar değerinde altın barındıran 2.6 kilogram ağırlığında nadir bir kaya parçasıydı.

Altın avcılığı camiasında büyük heyecan yaratan bu kaya parçası, bölgenin eski altın madenlerinin hâlâ ne kadar değerli olduğunu kanıtladı.

DEĞERİ 160 BİN DOLAR

Keşfedilen bu özel kaya parçası, yaklaşık 160 bin dolar değerinde altın içeriyor. Bu büyük buluş Victoria eyaletindeki altın madenlerinin zengin potansiyelini bir kez daha gösterdi.

Bu eşsiz keşfi gerçekleştiren kişinin ismi gizli tutuluyor, ancak bulduğu altının miktarı ve değeri herkesi şaşırttı. Keşfin detayları, altın avcılığıyla ilgilenen herkesin dikkatini çekti.

Melbourne yakınlarında maden arama ekipmanları satan Darren Kamp, bu kaya parçasını satın aldı. 43 yıllık kariyeri boyunca gördüğü en büyük numune olan bu kaya, Kamp'ın iş hayatında önemli bir yer edindi. Kamp, altın avcısının bulduğu kayanın yarısını kendisine getirdiğini ve bu buluşun "hayatta bir kez bulunabilecek bir şey" olduğunu belirtti.

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