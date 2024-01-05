7’den 70’e herkesi şaşırtan keşif! Kayanın içinden şakır şakır altın döküldü

Keşfedilen bu özel kaya parçası, yaklaşık 160 bin dolar değerinde altın içeriyor. Bu büyük buluş Victoria eyaletindeki altın madenlerinin zengin potansiyelini bir kez daha gösterdi.

Bu eşsiz keşfi gerçekleştiren kişinin ismi gizli tutuluyor, ancak bulduğu altın ın miktarı ve değeri herkesi şaşırttı. Keşfin detayları, altın avcılığıyla ilgilenen herkesin dikkatini çekti.

Melbourne yakınlarında maden arama ekipmanları satan Darren Kamp, bu kaya parçasını satın aldı. 43 yıllık kariyeri boyunca gördüğü en büyük numune olan bu kaya, Kamp'ın iş hayatında önemli bir yer edindi. Kamp, altın avcısının bulduğu kayanın yarısını kendisine getirdiğini ve bu buluşun "hayatta bir kez bulunabilecek bir şey" olduğunu belirtti.