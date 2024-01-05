53-52-51-50 yaşın altında olanlar için erken emeklilik şablonu oluşuyor! Son dakika onayı basıldı

Emeklilik pek çok vatandaş için uzun süreli bir hedef. Ancak, emeklilik süreci herkes için farklıdır ve birçok faktöre bağlıdır. İlk sigortalılık tarihiniz, çalıştığınız sosyal güvenlik kurumu (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi) ve ödediğiniz primler, emeklilik tarihinizi ve maaşınızı belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

Çocuk Sahibi Kadınlar için Avantajlar Kadın çalışanlar, çocukları sayesinde emeklilikte büyük avantajlara sahip. Eğer çocuklar sigortalılık başlamadan önce doğmuşsa, 3 çocuğa kadar her biri için 720 gün borçlanma yapılabilir. Bu yaklaşık 6 yıl daha erken emeklilik anlamına gelir.