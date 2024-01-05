1800 ila 2200 gün için onay çıkarıldı! SGK başlangıç gününe göre 1994’ten 2022’ye erken emeklilik çizelgesi

2160 GÜN ÖNE ÇEKİYOR Kadın çalışanlar için çocuk sahibi olmak, emekliliğe erken ulaşmanın önemli bir yolunu sunuyor. Üç çocuğa kadar yapılan borçlanma ile anneler, 2160 gün yani yaklaşık 6 yıl daha erken emekli olma şansını yakalıyorlar. Bu yöntem, annelerin işe giriş tarihlerinin geriye çekilmesine ve böylece emeklilik yaşının düşürülmesine imkan tanıyor.

ENGELLİ ÇALIŞANLAR En az %40 engelli olan çalışanlar, vergi indirimi alarak, yaş şartına bakılmaksızın, işe giriş tarihlerine bağlı olarak emekli olabiliyorlar. Engelli emeklilik hakkından yararlananlar, çalışmaya devam edebilirken maaşlarında bir kesinti olmuyor.

YIPRANMA PAYI VE ERKEN EMEKLİLİK Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler ve gemi adamları gibi meslek grupları için yıpranma payı, emeklilik sürecini hızlandırıyor. Bu mesleklerde çalışanlar, eklenen prim süresinin yarısını yaş şartından düşerek daha erken emekli olabiliyorlar.

ANNE PRİMİNE EK KATKI Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli bir çocuğa sahip anneler, primlerinin dörtte birinin toplam primlerine eklenmesinden faydalanabiliyor. Bu, çalışma sürelerini artırarak, annelerin daha erken yaşta emekli olmalarını sağlıyor.

ASKERLİK VE ERKEN EMEKLİLİK Erkek çalışanlar için ise askerlik süreleri, emeklilik planlamasında önemli bir rol oynuyor. Yapılan askerlik süresi kadar borçlanma yaparak, sigorta giriş tarihlerini geriye çeken erkekler, bu sayede daha erken yaşta emekli olabiliyor.