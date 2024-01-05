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1800 ila 2200 gün için onay çıkarıldı! SGK başlangıç gününe göre 1994'ten 2022'ye erken emeklilik çizelgesi

Günümüzde emeklilik sürecinde prim ödemeleri çalışanların gelecekteki mali güvencelerini belirlemede kritik bir rol oynuyor. Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi emeklilik için zorunlu bir kriter olarak öne çıkıyor. Ancak, iş hayatında dikkatlice takip edilen bu süreç emeklilik hedeflerine hızlı ulaşmak adına önemli bir adım olabiliyor. Çalışanlar için yapılan hesaplamalar genellikle uzun vadeli bir planlamayı gerektiriyor.

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 08:24 Güncelleme 05 Ocak 2024, 08:24
1800 ila 2200 gün için onay çıkarıldı! SGK başlangıç gününe göre 1994’ten 2022’ye erken emeklilik çizelgesi

Emeklilik sürecinde işe giriş tarihi ve bu süre zarfında ödenen primler de kritik bir rol oynuyor. Bu unsurlar, emeklilik hakkının elde edilmesinde belirleyici bir temel oluşturuyor. 1999 öncesinde sigortalı olanlar için getirilen düzenleme ile yaş şartı ortadan kalktı. Bu durum, bu tarih öncesinde sigortalı olanlar için emeklilik hakkını kolaylaştırdı ve bu kesim için yaş sınırlamasını ortadan kaldırdı.

1800 GÜNLE PRİMLE EMEKLİLİK

İş yapabilme gücünü en az %60 kaybeden çalışanlar, malulen emekli olabiliyorlar. Bu yöntem, en az 1800 gün prim ödeyenler için geçerli olup, yaş şartı aranmıyor. Ancak malulen emekliler, emekli maaşlarını kaybetmemek için çalışamıyor.

KISMİ EMEKLİLİK: 10 YIL PRİM VE YAŞ ŞARTI

15 yıl ve 3600 gün prim ödeyen çalışanlar, kısmi emeklilik avantajından yararlanabiliyor. Bu sistem, erkekler için 60, kadınlar için ise 58 yaşına kadar çıkarken, özellikle 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için büyük bir avantaj sağlıyor.

2160 GÜN ÖNE ÇEKİYOR

Kadın çalışanlar için çocuk sahibi olmak, emekliliğe erken ulaşmanın önemli bir yolunu sunuyor. Üç çocuğa kadar yapılan borçlanma ile anneler, 2160 gün yani yaklaşık 6 yıl daha erken emekli olma şansını yakalıyorlar. Bu yöntem, annelerin işe giriş tarihlerinin geriye çekilmesine ve böylece emeklilik yaşının düşürülmesine imkan tanıyor.

ENGELLİ ÇALIŞANLAR

En az %40 engelli olan çalışanlar, vergi indirimi alarak, yaş şartına bakılmaksızın, işe giriş tarihlerine bağlı olarak emekli olabiliyorlar. Engelli emeklilik hakkından yararlananlar, çalışmaya devam edebilirken maaşlarında bir kesinti olmuyor.

YIPRANMA PAYI VE ERKEN EMEKLİLİK

Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler ve gemi adamları gibi meslek grupları için yıpranma payı, emeklilik sürecini hızlandırıyor. Bu mesleklerde çalışanlar, eklenen prim süresinin yarısını yaş şartından düşerek daha erken emekli olabiliyorlar.

ANNE PRİMİNE EK KATKI

Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli bir çocuğa sahip anneler, primlerinin dörtte birinin toplam primlerine eklenmesinden faydalanabiliyor. Bu, çalışma sürelerini artırarak, annelerin daha erken yaşta emekli olmalarını sağlıyor.

ASKERLİK VE ERKEN EMEKLİLİK

Erkek çalışanlar için ise askerlik süreleri, emeklilik planlamasında önemli bir rol oynuyor. Yapılan askerlik süresi kadar borçlanma yaparak, sigorta giriş tarihlerini geriye çeken erkekler, bu sayede daha erken yaşta emekli olabiliyor.

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