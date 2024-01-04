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Yatırımcılar dikkat! Gram altın için yeni rakam duyurusu! O tarihte fırlayacak! 4 Ocak Kapalıçarşı'da gram altın fiyatları...

4 Ocak 2024 tarihinde Kapalıçarşı'da altın fiyatları, yatırımcıların ve vatandaşların yoğun ilgisiyle takip ediliyor. Bugünkü altın fiyatları, haftanın dördüncü işlem gününde yükseliş trendini sürdürüyor. Bu güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve altın alıp satmak isteyen vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Fiyatların güncel seyrini takip etmek, özellikle yatırım kararlarında etkili oluyor. İşte detaylı altın fiyatları...

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 10:20 Güncelleme 04 Ocak 2024, 10:26
Yatırımcılar dikkat! Gram altın için yeni rakam duyurusu! O tarihte fırlayacak! 4 Ocak Kapalıçarşı’da gram altın fiyatları...

4 Ocak 2024 tarihinde Kapalıçarşı'da belirlenen altın fiyatları, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ata altın, ata beşli ve gremse altın fiyatları, yatırım ve alım-satım kararları için kritik veriler sunuyor. Ons altındaki yükseliş de piyasaların nabzını tutmak için önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Bu fiyatlar, altın piyasasındaki güncel durumu ve eğilimleri yansıtarak, yatırımcılara ve ilgili tüm taraflara önemli bilgiler sağlıyor.

2024 Yılında Gram Altın Ne Olacak?

Memiş, 2024 yılı için gram altın yatırımcılarına yönelik beklentilerini de paylaşıyor. 2024 yılında gram altının her ay rekor kıracağını ve yatırımcıların kazançlı çıkacağını belirtiyor. Memiş, gram altın fiyatlarının 2024'te 2.700 TL'ye ulaşmasını beklediğini ifade ediyor ve 2.000 TL altındaki tüm fiyatları alım fırsatı olarak değerlendirilmesini öneriyor.

Altın Yatırımcılarına Öneriler

Memiş, altın yatırımcılarına sabırlı olmalarını ve al-sat yapmaktan kaçınmalarını tavsiye ediyor. Eğer acil nakit ihtiyacı yoksa, altın satışının yapılmaması ve mümkünse altın alımına devam edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu stratejiyle, yatırımcıların uzun vadede kazançlı çıkacağını belirtiyor.

Uluslararası Piyasalardan Altın Tahminleri

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen ve Commerzbank Emtia Analisti Barbara Lambrecht, uluslararası piyasalardan altın tahminlerini paylaşıyorlar. Hansen, altın ETF talebinin artması ve zayıflayan doların desteğiyle altının ons fiyatının 2300 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Lambrecht ise, merkez bankalarının önümüzdeki yıl da çok fazla altın satın almaya devam edeceğini belirtiyor.

4 Ocak 2024 Kapalıçarşı Altın Fiyatları

  • Gram Altın Fiyatları:

    • Alış: 2035 TL
    • Satış: 2077,66 TL

  • Çeyrek Altın Fiyatları:

    • Yeni Çeyrek Altın:
      • Alış: 3335 TL
      • Satış: 3423 TL
    • Eski Çeyrek Altın:
      • Alış: 3325 TL
      • Satış: 3402 TL

  • Yarım Altın Fiyatları:

    • Yeni Yarım Altın:
      • Alış: 6670 TL
      • Satış: 6825 TL
    • Eski Yarım Altın:
      • Alış: 6629 TL
      • Satış: 6794 TL

  • Tam Altın Fiyatları:

    • Yeni Tam Altın:
      • Alış: 13300 TL
      • Satış: 13587 TL
    • Eski Tam Altın:
      • Alış: 13280 TL
      • Satış: 13526 TL

  • Ata Altın Fiyatları:

    • Yeni Ata Altın:
      • Alış: 13688 TL
      • Satış: 13950 TL
    • Eski Ata Altın:
      • Alış: 13669 TL
      • Satış: 13952 TL

  • Ata Beşli Altın Fiyatları:

    • Yeni Ata Beşli Altın:
      • Alış: 68046 TL
      • Satış: 69360 TL
    • Eski Ata Beşli Altın:
      • Alış: 67949 TL
      • Satış: 69152 TL

  • Gremse Altın Fiyatları:

    • Yeni Gremse Altın:
      • Alış: 32947 TL
      • Satış: 33612 TL
    • Eski Gremse Altın:
      • Alış: 32947 TL
      • Satış: 33612 TL

Ons Altın Fiyatları ve Yükselişi

  • Ons altın, bugün %0,32'lik bir yükselişle 2047 dolar seviyesine ulaştı.

LİNKE TIKLA HESAPLA: https://www.takvim.com.tr/ekonomi/1-gram-altin-kac-tl-1-gram-altin-bugun-ne-kadar

Not: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Altın piyasası ve yatırımı ile ilgili olarak verilen bilgiler, piyasa gözlemleri ve uzman yorumlarına dayanmaktadır. Yatırımcılar, herhangi bir yatırım kararı almadan önce kendi araştırmalarını yapmalı ve profesyonel danışmanlık hizmeti almalıdırlar.

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