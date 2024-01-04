SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Harekete geçildi A101 BİM ŞOK marketlerde yeni dönem başlıyor! Çalışma saatleri bundan böyle...

Perakende sektörü yeni bir tartışmanın merkezine odaklandı. Zincir marketlerin pazar günleri kapalı tutulması önerisi, hem tüketicilerin hem de sektör temsilcilerinin gündeminde. Bu öneri, rekabet dengesi ve çalışan hakları açısından değerlendiriliyor. Milyonlarca vatandaş hangi yönde karar alınacağı merak ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 12:51 Güncelleme 04 Ocak 2024, 12:52
Harekete geçildi A101 BİM ŞOK marketlerde yeni dönem başlıyor! Çalışma saatleri bundan böyle...

Alışveriş kültürü ve tüketici alışkanlıkları zincir marketlerin pazar günleri kapalı kalması önerisiyle yeni bir dönemece giriyor. Bu öneri, hem küçük esnafların rekabet koşullarını iyileştirmeyi hem de zincir market çalışanlarının dinlenme haklarını güvence altına almayı hedefliyor.

MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI MI OLACAK?

Pazar günleri, genellikle aileler için alışveriş ve dinlenme zamanı olarak kabul ediliyor. Ancak zincir marketlerin sürekli açık olması, küçük esnafların iş hacmini olumsuz etkiliyor.

Bu öneri, tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları üzerinde de önemli bir etki yaratabilir. Pazar günleri marketlerin kapalı olması, tüketicilerin hafta içi daha planlı alışveriş yapmalarını teşvik edebilir.

Aynı zamanda, pazar günlerini daha çok aile ve dinlenme zamanı olarak değerlendirmelerine olanak tanıyabilir.

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ NORMALDE NASIL?

A101 Mağaza Çalışma Saatleri:

  • Hafta içi ve Hafta sonu: 09.00 - 21.30

BİM Mağaza Çalışma Saatleri:

  • Haftanın her günü: 09.00 - 21.00

ŞOK Mağaza Çalışma Saatleri:

  • Haftanın her günü: 09.00 - 21.00
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında aday çatlağı büyüyor! Aday açıklaması ertelendi! Krizin perde arkası: Telefonda kapıştılar
MİT’ten Irak Süleymaniye’de nokta operasyon: PKK/KCK’lı terörist Sadık Şeyh Ahmet etkisiz hale getirildi
Muharrem İnce Özgür Özel’i ziyaret etti: CHP’ye yanladı! Kaset kumpasını unuttu mu?
SON DAKİKA