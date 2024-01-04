Can suyu olacak duyuru sabah 10.03’te yapıldı! 7.520 TL üstü maaş alan emekli yaşadı! SSK BAĞKUR’lu emekliye 13.100 TL’lik kombo jest

Emeklilere yönelik yapılan yüzde 37,55'lik zam oranıyla birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin en düşük maaşı merak konusu oldu. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı olan 7500 liranın, yapılan zam oranıyla nasıl bir değişiklik göstereceği ve yeni maaşın ne kadar olacağı konuşuluyor. Meclis'ten çıkacak kararın ardından en düşük emekli maaşı netlik kazanacak. Yakın bir gelecekte açıklanması beklenen yeni promosyon miktarlarıyla birlikte, emeklilerin aldıkları promosyon gelirlerinde artış yaşanması öngörülüyor.