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Can suyu olacak duyuru sabah 10.03'te yapıldı! 7.520 TL üstü maaş alan emekli yaşadı! SSK BAĞKUR'lu emekliye 13.100 TL'lik kombo jest

2024 yılının başlamasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği Ocak zammı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verileri doğrultusunda emekliler için yeni maaş zamları belirlendi. En düşük emekli aylığı ödemesinin yükseltilmesinin hemen ardından detaylar merak edildi. Öte yandan yeni yıl düzenlemeleri sayesinde tüm emekliler en üst maaş dilimi için belirlenen cazip promosyonlardan faydalanma şansına sahip olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 10:46 Güncelleme 04 Ocak 2024, 10:46
Can suyu olacak duyuru sabah 10.03’te yapıldı! 7.520 TL üstü maaş alan emekli yaşadı! SSK BAĞKUR’lu emekliye 13.100 TL’lik kombo jest

Emeklilere yönelik yapılan yüzde 37,55'lik zam oranıyla birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin en düşük maaşı merak konusu oldu. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı olan 7500 liranın, yapılan zam oranıyla nasıl bir değişiklik göstereceği ve yeni maaşın ne kadar olacağı konuşuluyor. Meclis'ten çıkacak kararın ardından en düşük emekli maaşı netlik kazanacak. Yakın bir gelecekte açıklanması beklenen yeni promosyon miktarlarıyla birlikte, emeklilerin aldıkları promosyon gelirlerinde artış yaşanması öngörülüyor.

Emekliler, 12 bin 500 liraya varan promosyonlar alabiliyor. Bazı bankalar, emekli yakınını getiren müşterilere ekstra 250 lira ödeme yaparak toplamda 12 bin 750 lira promosyon sunuyor.

Ekstra avantajlarla birleştirildiğinde (Örneğin emekli yakınını getirene ekstra ödemeler gibi) tutar 13 bin TL'yi aşabiliyor.

YENİ YIL HAREKETLİLİĞİ

Akbank

  • 3.500 TL'den Az: 6.000 TL
  • 3.500 - 7.500 TL Arası: 7.000 TL
  • 7.500 - 10.000 TL Arası: 9.000 TL
  • 10.000 TL'den Fazla: 10.000 TL

Denizbank

  • 3.500 TL'den Az: 3.000 TL
  • 3.500 - 7.500 TL Arası: 3.500 TL
  • 7.500 - 10.000 TL Arası: 4.500 TL
  • 10.000 TL'den Fazla: 5.000 TL

Fibabanka

  • 3.500 TL'den Az: 4.500 TL
  • 3.500 - 7.500 TL Arası: 5.250 TL
  • 7.500 - 10.000 TL Arası: 6.750 TL
  • 10.000 TL'den Fazla: 7.500 TL

Garanti BBVA

  • 3.500 TL'den Az: 4.500 TL
  • 3.500 - 7.500 TL Arası: 5.250 TL
  • 7.500 - 10.000 TL Arası: 6.750 TL
  • 10.000 TL'den Fazla: 7.500 TL

ING

  • 3.500 TL'den Az: 5.100 TL
  • 3.500 - 7.500 TL Arası: 5.950 TL
  • 7.500 - 10.000 TL Arası: 7.650 TL
  • 10.000 TL'den Fazla: 8.500 TL

İş Bankası

  • 3.500 TL'den Az: 4.500 TL
  • 3.500 - 7.500 TL Arası: 5.250 TL
  • 7.500 - 10.000 TL Arası: 6.750 TL
  • 10.000 TL'den Fazla: 7.500 TL

Şekerbank

  • 3.500 TL'den Az: 3.000 TL
  • 3.500 - 7.500 TL Arası: 3.500 TL
  • 7.500 - 10.000 TL Arası: 4.500 TL
  • 10.000 TL'den Fazla: 5.000 TL

QNB Finansbank

  • 3.500 TL'den Az: 4.800 TL
  • 3.500 - 7.500 TL Arası: 5.600 TL
  • 7.500 - 10.000 TL Arası: 7.200 TL
  • 10.000 TL'den Fazla: 8.000 TL

TEB

  • 3.500 TL'den Az: 3.000 TL
  • 3.500 - 7.500 TL Arası: 3.500 TL
  • 7.500 - 10.000 TL Arası: 4.500 TL
  • 10.000 TL'den Fazla: 5.000 TL

Yapı Kredi

  • 3.500 TL'den Az: 4.500 TL
  • 3.500 - 7.500 TL Arası: 5.250 TL
  • 7.500 - 10.000 TL Arası: 6.750 TL
  • 10.000 TL'den Fazla: 7.500 TL
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