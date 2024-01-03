PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

2024 en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu tıkla öğren! SGK 2024 SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı, EYT maaşı hesaplama! Ne kadar maaş alacağım?

Türkiye genelinde 30 milyonun üzerinde potansiyel emekli adayı, emekli olacakları dönemde alacakları maaş miktarını merakla sorguluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama robotu, emeklilik aylığına hak kazanan çalışanlara, emekli olunca ne kadar maaş alacakları konusunda önemli bir rehberlik sağlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 07:00 Güncelleme 03 Ocak 2024, 07:00
2024 en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu tıkla öğren! SGK 2024 SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı, EYT maaşı hesaplama! Ne kadar maaş alacağım?

Emekli maaşı hesaplaması, bir dizi faktöre bağlı olarak gerçekleşir. Öncelikle, emekli olacak kişinin çalışma hayatında geçirdiği süre ve ödenen SGK prim miktarı önemli rol oynar. SGK tarafından sağlanan 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) emekli maaşı hesaplama robotu, bu unsurları dikkate alarak kişinin aylık emekli maaşını tahmin edebilir.

SGK İLE EMEKLİ OLUNCA NE KADAR AYLIK ALIRIM?

3600 prim gün sayısı dolan herkes https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sitesine girerek TC Kimlik Numarası, SSK sicil numarası, baba adı, nüfusa kayıtlı olunan il ve doğum tarihi girildikten sonra "sorgula" tuşuna basarak ilerleniyor. Açılan yeni sayfada bugüne kadar yatırılan SGK primleri görülüyor ve "Hesapla" tuşuna basılarak ne kadar emekli maaşı alacağınızı görebiliyorsunuz.

EMEKLİ MAAŞI NASIL ARTAR?

Emekli maaşınızı yükseltmeniz için en önemli konu prime esas kazanç olarak öne çıkıyor. Brüt maaşınız ne kadar yüksekse emekli maaşınız da o kadar yüksek oluyor. Yüksek maaş alıp, işveren asgari ücretten gösteriyorsa bu duruma itiraz edin. Ayrıca işten çıkarılma durumunda kıdem tazminatınız da bu nedenle çok düşük hesaplanacaktır.

Maaşınız asgari ücretin üstündeyse potansiyel emekli maaşınız da yükseliş gösterecektir. Maaşınız asgari ücret düzeyinde kalırsa en düşük emekli maaşını alabilirsiniz.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU

4A SGK emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresine giderek "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.

4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4B EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA EKRANI

4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolaya alacakları maaş tutarını görüntüleyebilir. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.

4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4C EMEKLİ BİLGİSİ GÖRÜNTÜLEME

4C emeklisi olan vatandaşlar da uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ veya e-Devlet sistemine giriş yaparak maaş tutarını öğrenebilir. Bunun için açılan ekrandan istenen bilgileri eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.

4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Emekli, memur, ve memur emeklilerinin zam oranı ne olacak? Ne zaman ceplere girecek? Kimlere nasıl yansıyacak?
Provokatöre arka çıkan CHP yandaşı Fatih Altaylı’ya 2 ayrı soruşturma: Halkı kin ve düşmanlığa sevk etti
Hamas üyelerini tehdit etmişlerdi! Soykırımcı İsrail, Beyrut’taki Hamas ofisini hedef aldı: Salih Aruri hayatını kaybetti! Hamas’tan ilk açıklama
SON DAKİKA