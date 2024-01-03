Ocak 2024 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarası 9,7,5,3,1,8,6,4,2 olanlar hangi gün maaş alacak? SSK-Bağkur zamlı maaş ödeme takvimi 2024

Milyonlarca emekli yılın ilk yarısında alacağı emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağını öğrenmek istiyor. Emekliler, maaş alma günlerinde hesaplarında, net maaşlarını görecek. İşte zamlı emekli maaşı ile ilgili merak edilenler...
Milyonlarca emekli yılın ilk yarısında alacağı emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağını öğrenmek istiyor. Emekliler, maaş alma günlerinde hesaplarında, net maaşlarını görecek. İşte zamlı emekli maaşı ile ilgili merak edilenler...
ÖDEMELER 15 OCAK'TA BAŞLAYACAK
1-5 OCAK: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı
3 OCAK: Zam oranları belli olacak
15 OCAK: Memurlara zamlı maaş
17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş
25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş
ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü, saat 10.00'da duyuracak.
ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
10 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık ayı enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 65,19 oldu.
5 AYLIK ZAM NETLEŞTİ
TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,28 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 33,66 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 6'lık zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2024'ün ilk altı ayı için belirlenen yüzde 15'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.