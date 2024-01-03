Lisans mezunu memur maaşı ne kadar oldu? 2024 Ocak Lisans mezunu memur maaşına ne kadar zam geldi? 1/4 memur maaş zam tablosu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak 2024'te Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bu rakamlar, 6 aylık enflasyon oranını da belirleyecek.
Memur ve Emeklilere Etkisi:
3.7 milyon memur, 2.7 milyon memur emeklisi ve 2.4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaş, bu enflasyon rakamlarının ardından maaş zammı alacak. Toplamda 8.8 milyon vatandaş etkilenecek.
Lisans mezunu memur maaşı ne kadar oldu?
Lisans mezunu memur maaşı aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla belli olacak.
Memur Zammı Bilgileri:
Kasım ayı enflasyon oranı %3,28 olarak açıklanmış.
5 aylık memur enflasyon farkı %26,09.
Memur toplu sözleşme zammı %15.
Toplamda 5 aylık memur zammı %45.
Aralık Ayı Beklentileri: Merkez Bankası'nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre:
6 aylık enflasyon beklentisi %38,08.
Hesaplanan memur enflasyon farkı %30,26.