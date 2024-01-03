Lisans mezunu memur maaşı ne kadar oldu? 2024 Ocak Lisans mezunu memur maaşına ne kadar zam geldi? 1/4 memur maaş zam tablosu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak 2024'te Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bu rakamlar, 6 aylık enflasyon oranını da belirleyecek.

Memur ve Emeklilere Etkisi:

3.7 milyon memur, 2.7 milyon memur emeklisi ve 2.4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaş, bu enflasyon rakamlarının ardından maaş zammı alacak. Toplamda 8.8 milyon vatandaş etkilenecek.