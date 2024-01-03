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Lisans mezunu memur maaşı ne kadar oldu? 2024 Ocak Lisans mezunu memur maaşına ne kadar zam geldi? 1/4 memur maaş zam tablosu!

Öğretmen, polis, hemşire, doktor, mühendis gibi tüm meslek grupları için memur maaşı hesaplama tabloları netleşiyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisi, zam oranlarına göre yeni maaşlarını öğrenmeye hazırlanıyor. Peki, Lisans mezunu memur maaşı ne kadar oldu? 2024 Ocak Lisans mezunu memur maaşına ne kadar zam geldi? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 08:41 Güncelleme 03 Ocak 2024, 08:41
Lisans mezunu memur maaşı ne kadar oldu? 2024 Ocak Lisans mezunu memur maaşına ne kadar zam geldi? 1/4 memur maaş zam tablosu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak 2024'te Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bu rakamlar, 6 aylık enflasyon oranını da belirleyecek.

Memur ve Emeklilere Etkisi:

3.7 milyon memur, 2.7 milyon memur emeklisi ve 2.4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaş, bu enflasyon rakamlarının ardından maaş zammı alacak. Toplamda 8.8 milyon vatandaş etkilenecek.

Lisans mezunu memur maaşı ne kadar oldu?

Lisans mezunu memur maaşı aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla belli olacak.

Memur Zammı Bilgileri:

Kasım ayı enflasyon oranı %3,28 olarak açıklanmış.

5 aylık memur enflasyon farkı %26,09.

Memur toplu sözleşme zammı %15.

Toplamda 5 aylık memur zammı %45.

Aralık Ayı Beklentileri: Merkez Bankası'nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre:

6 aylık enflasyon beklentisi %38,08.

Hesaplanan memur enflasyon farkı %30,26.

Toplu sözleşme zammı %15.

Hesaplanan memur zammı %49,80.

Olası Zam Miktarları:

Memura yapılabilecek zammın Ocak ayında %49,80 olması bekleniyor.

Ortalama memur maaşı 25 bin 15 liradan 37 bin 220 liraya yükselecek.

En düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 32 bin 981 liraya çıkacak.

Memur Maaşı Hesaplama: Memur ve memur emeklileri senede 2 kez zam alıyor. Enflasyon farkı bir önceki dönem verilen toplu sözleşme zammının yeni 6 aylık enflasyon oranından arındırılmış halini ifade ediyor.

Toplu Sözleşme Zammı: Ağustos ayında yapılan 2024-2025 dönemi Toplu Sözleşme Görüşmelerinde zam oranı %15 olarak belirlenmiş.

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