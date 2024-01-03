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499 milyon tonu aşan muhteşem keşif gerçekleştirildi! Gümüş altın yakut hepsini solda sıfır bırakacak! İşte dünyanın en kıymetli madeni

Muğla ilçesi, dünya genelinde eşi benzeri bulunmayan bir hazineye ev sahipliği yapıyor. Elmastan tam 10 bin kat daha nadir bulunan bu eşsiz değerli taş, Muğla'nın Milas bölgesindeki özel bir madenden çıkarılıyor. Maden, diaspor kristali adı verilen bu değerli taşı üretiyor. Elmastan çok daha nadir olan bu kristal, sadece bu bölgedeki özel madenden çıkarılıyor. Gram gram ve çok hassas bir süreçle elde edilen bu kristal, mücevher sektöründe büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 12:29 Güncelleme 03 Ocak 2024, 12:30
499 milyon tonu aşan muhteşem keşif gerçekleştirildi! Gümüş altın yakut hepsini solda sıfır bırakacak! İşte dünyanın en kıymetli madeni

Diaspor, özellikle renk geçişleri ve nadirliği ile dikkat çekiyor. Bu kristal, 9 farklı renk geçişine sahip olup, bu özelliği ile dünya çapında mücevher avcılarının ve yatırımcıların radarına giriyor. Açık pembe, yeşil, sarı, kahverengi, gri, beyaz ve gümüşi tonlarda bulunan bu muazzam taş, farklı ışık koşullarında adeta bir renk paletine dönüşüyor ve her açıdan farklı bir güzellik sunuyor.

RENKLERİN DANSI: DOĞANIN ŞAHESERİ

Muğla'nın bu eşsiz kristali, Türkiye'de ve dünya genelinde büyük bir popülerlik kazanıyor. Pırlanta ve diğer değerli taşlara alternatif olarak görülen diaspor, özellikle renk geçişleri ve nadirliğiyle öne çıkıyor.

Türkiye'nin süs taşı rezervlerinin 50 milyar dolarlık bir değere sahip olduğu ve bu taşlardan üçünün yalnızca Türkiye topraklarında bulunduğu belirtiliyor.

Diaspor kristalinin çıkarılma süreci oldukça hassas ve zorludur. Her bir işçi, taşın ve çamurun içinden bu değerli kristali bulmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu zorlu süreç, diasporun değerini daha da artırıyor.

DOĞAL ZENGİNLİK

Diaspora taşı, sadece renk değişim özellikleriyle değil, aynı zamanda doğanın kendi içinde anlattığı eşsiz bir hikayeyi de barındırıyor.

Türkiye'nin topraklarında yeşeren bu muazzam kristal, ülkenin doğal zenginlikleriyle öne çıkıyor ve gelecekteki ilginin daha da artacağına işaret ediyor.

500 MİLYON TONLUK REZERV

Balıkesir-Bigadiç bölgesinde, yaklaşık 500 milyon ton zeolit rezervi olduğu tahmin ediliyor.

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