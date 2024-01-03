499 milyon tonu aşan muhteşem keşif gerçekleştirildi! Gümüş altın yakut hepsini solda sıfır bırakacak! İşte dünyanın en kıymetli madeni

Diaspor, özellikle renk geçişleri ve nadirliği ile dikkat çekiyor. Bu kristal, 9 farklı renk geçişine sahip olup, bu özelliği ile dünya çapında mücevher avcılarının ve yatırımcıların radarına giriyor. Açık pembe, yeşil, sarı, kahverengi, gri, beyaz ve gümüşi tonlarda bulunan bu muazzam taş, farklı ışık koşullarında adeta bir renk paletine dönüşüyor ve her açıdan farklı bir güzellik sunuyor.