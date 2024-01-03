3 Ocak 2024 son dakika altın fiyatları: Gram altın için yeni rakam duyurusu! O tarihte fırlayacak! Vatandaşlar şaşkın!

Altın fiyatları, yeni yıla rekor bir başlangıç yaptı. Yatırımcılar, altın alım ve satım işlemleri için güncel fiyatları araştırıyor. Ons altın, bugün 2061 dolarla yüzde 0,16'lık bir yükseliş gösterdi. Bu yükseliş, Fed'in faizleri düşüreceğine yönelik beklentiler ve dolar endeksindeki düşüş tarafından desteklendi.

2024 Yılında Gram Altın İçin Beklentiler Memiş, 2024 yılı için gram altın yatırımcılarına yönelik beklentilerini de paylaşıyor. 2024 yılında gram altının her ay rekor kıracağını ve yatırımcıların kazançlı çıkacağını belirtiyor. Memiş, gram altın fiyatlarının 2024'te 2.700 TL'ye ulaşmasını beklediğini ifade ediyor ve 2.000 TL altındaki tüm fiyatları alım fırsatı olarak değerlendirilmesini öneriyor.