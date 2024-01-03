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3 Ocak 2024 son dakika altın fiyatları: Gram altın için yeni rakam duyurusu! O tarihte fırlayacak! Vatandaşlar şaşkın!

Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını, Ata altını ve gremse altının güncel fiyatları merak ediliyor.

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 15:05 Güncelleme 03 Ocak 2024, 15:16
3 Ocak 2024 son dakika altın fiyatları: Gram altın için yeni rakam duyurusu! O tarihte fırlayacak! Vatandaşlar şaşkın!

Altın fiyatları, yeni yıla rekor bir başlangıç yaptı. Yatırımcılar, altın alım ve satım işlemleri için güncel fiyatları araştırıyor. Ons altın, bugün 2061 dolarla yüzde 0,16'lık bir yükseliş gösterdi. Bu yükseliş, Fed'in faizleri düşüreceğine yönelik beklentiler ve dolar endeksindeki düşüş tarafından desteklendi.

2024 Yılında Gram Altın İçin Beklentiler

Memiş, 2024 yılı için gram altın yatırımcılarına yönelik beklentilerini de paylaşıyor. 2024 yılında gram altının her ay rekor kıracağını ve yatırımcıların kazançlı çıkacağını belirtiyor. Memiş, gram altın fiyatlarının 2024'te 2.700 TL'ye ulaşmasını beklediğini ifade ediyor ve 2.000 TL altındaki tüm fiyatları alım fırsatı olarak değerlendirilmesini öneriyor.

Altın Yatırımcılarına Öneriler

Memiş, altın yatırımcılarına sabırlı olmalarını ve al-sat yapmaktan kaçınmalarını tavsiye ediyor. Eğer acil nakit ihtiyacı yoksa, altın satışının yapılmaması ve mümkünse altın alımına devam edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu stratejiyle, yatırımcıların uzun vadede kazançlı çıkacağını belirtiyor.

Uluslararası Piyasalardan Altın Tahminleri

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen ve Commerzbank Emtia Analisti Barbara Lambrecht, uluslararası piyasalardan altın tahminlerini paylaşıyorlar. Hansen, altın ETF talebinin artması ve zayıflayan doların desteğiyle altının ons fiyatının 2300 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Lambrecht ise, merkez bankalarının önümüzdeki yıl da çok fazla altın satın almaya devam edeceğini belirtiyor.

3 Ocak 2024 Altın Fiyatları

Gram Altın

  • Alış Fiyatı: 2036 lira
  • Satış Fiyatı: 2065,66 lira

Çeyrek Altın

  • Yeni Çeyrek Alış: 3336 lira
  • Yeni Çeyrek Satış: 3393 lira
  • Eski Çeyrek Alış: 3326 lira
  • Eski Çeyrek Satış: 3382 lira

Yarım Altın

  • Yeni Yarım Alış: 6672 lira
  • Yeni Yarım Satış: 6764 lira
  • Eski Yarım Alış: 6631 lira
  • Eski Yarım Satış: 6744 lira

Tam Altın

  • Yeni Tam Alış: 13302 lira
  • Yeni Tam Satış: 13485 lira
  • Eski Tam Alış: 13659 lira
  • Eski Tam Satış: 13834 lira

Ata Altın

  • Yeni Ata Alış: 13657 lira
  • Yeni Ata Satış: 13834 lira
  • Eski Ata Alış: 13658 lira
  • Eski Ata Satış: 13834 lira

Atabeşli Altın

  • Yeni Atabeşli Alış: 68021 lira
  • Yeni Atabeşli Satış: 68902 lira
  • Eski Atabeşli Alış: 67924 lira
  • Eski Atabeşli Satış: 68698 lira

Gremse Altın

  • Yeni Gremse Alış: 32941 lira
  • Yeni Gremse Satış: 33507 lira
  • Eski Gremse Alış: 32946 lira
  • Eski Gremse Satış: 33404 lira

LİNKE TIKLA HESAPLA: https://www.takvim.com.tr/ekonomi/1-gram-altin-kac-tl-1-gram-altin-bugun-ne-kadar

Not: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Altın piyasası ve yatırımı ile ilgili olarak verilen bilgiler, piyasa gözlemleri ve uzman yorumlarına dayanmaktadır. Yatırımcılar, herhangi bir yatırım kararı almadan önce kendi araştırmalarını yapmalı ve profesyonel danışmanlık hizmeti almalıdırlar.

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