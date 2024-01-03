2024 Ocak ayı evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? İl il güncel liste!

Aralık ayı enflasyon rakamları özellikle memur ve emekli aylıkları başta olmak üzere birçok kalemi etkileyecek. Bu kapsamda, dul-yetim, engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım desteği ve kıdem tazminatı gibi farklı sosyal yardımların oranları da bu verilere bağlı olarak güncellenecek. Peki, 2024 Ocak ayı evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? İşte konu hakkında merak edilenler...

2024'te Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Olacak? Büyük Artış Bekleniyor!



2024 yılında evde bakım maaşlarına dair önemli gelişmeler yaşanıyor. Mevcutta 5097.96 lira olarak ödenen evde bakım desteği, beklenen yüzde 50'lik zamla birlikte 7646,94 liraya yükselmesi öngörülüyor. Bu artış, evde bakım hizmetlerine muhtaç olan aileler için büyük bir rahatlama sağlayacak.