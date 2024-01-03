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2024 Bedelli askerlik ücreti zamlı: Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? 182 bin 608 lira! İşte zamlı bedelli askerlik ücreti tablosu!

TÜİK 3 Ocak'ta enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylelikle memur ve emeklinin 2024 yılı zamlı maaşları belli oldu. Memur maaş katsayısındaki artış, bedelli askerlik ücretine de yansıdı. Peki Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte zamlı bedelli askerlik ücreti tablosu!

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 10:36 Güncelleme 03 Ocak 2024, 10:42
2024 Bedelli askerlik ücreti zamlı: Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? 182 bin 608 lira! İşte zamlı bedelli askerlik ücreti tablosu!

Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? sorusu son günlerde askere gitmek isteyenler tarafından sıkça araştırılıyor. Bedelli askerlik yapmak isteyen gençlerin bu yılın ilk yarısında başvuruda bulunurken ödeyeceği bedelli askerlik ücreti belli oldu. İşte son dakika gelişmenin ayrıntıları..

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Bedelli askerlik ücreti 182 bin 608 lira oldu. Bu tutar Haziran sonuna kadar geçerli olacak. Temmuz ayında yeni memur maaş katsayısıyla ödenecek tutar yine artacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bedelli askerlik müracaat şartları ise şöyle:
- Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.
- Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak 'Askerliğe Elverişlidir' kararı verilmiş olmak.
- Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.
- Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAKSİT YAPILIYOR MU?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.

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