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TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ ZAMMI 2024 | Ocak ayı Sendika üyesi, memur, emekli memur toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar oldu?

İlgili hizmet kolunda görev yapan kamu çalışanları için toplu sözleşme ikramiyesi ödeniyor. Kamu görevlilerinin en az %2'si, sendika üyesi olarak kaydedilmesi durumunda, aylık veya ücretlerinden üyelik ödentisi kesilen bu çalışanlara, ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek. Peki, Ocak ayı Sendika, memur, emekli memur toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar oldu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 06:36 Güncelleme 03 Ocak 2024, 06:36
TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ ZAMMI 2024 | Ocak ayı Sendika üyesi, memur, emekli memur toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar oldu?

Kamu görevlileri için maddi destek ve motivasyonu artırmayı hedefleyen bir düzenleme bulunuyor. Sendika üyesi olan ve aylık ya da ücretlerinden sendika aidatı kesilen kamu görevlileri, yılda dört kez olmak üzere üç ayda bir toplu sözleşme ikramiyesi alıyor. Peki, Ocak ayı Sendika üyesi, memur, emekli memur toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar oldu?

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ

Sendika üyesi olup aylık ya da ücretlerinden sendika aidatı kesilen kamu görevlileri için yapılmakta olan toplu sözleşme ikramiyesi yılda 4 defa üç ayda bir veriliyor. Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında ödeme yapılıyor. Toplu sözleşme ikramiyesinin verilmesindeki amaç sendika üyesi olan kamu görevlilerinden kesilen toplu sözleşme ikramiyelerinin işveren tarafından kesilmesi oluyor.

2024 TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ NE KADAR?

Evli ve iki çocuklu memur baz alınarak yapılan hesaplamaya göre en düşük maaş, öngörülen yüzde 15'lik zam, enflasyon farkı, toplu sözleşme ikramiyesi ve aile yardımıyla 1 Ocak 2024'te yüzde 46,81 artarak 22 bin 77 liradan 32 bin 297 lira 40 kuruşa yükselecek.

Sendikalı çalışanlar için geçerli Toplu Sözleşme ikramiyesi aylık ödenecek. İkramiye tutarı aylık 360,08 liradan 520,60 liraya yükseltilecek, 6 aylık zam dönemlerinde aynı oranda artırılacak.

Bugün açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte ödemelerin artması bekleniyor.

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