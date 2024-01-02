TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ ZAMMI 2024 | Ocak ayı Sendika üyesi, memur, emekli memur toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar oldu?

Kamu görevlileri için maddi destek ve motivasyonu artırmayı hedefleyen bir düzenleme bulunuyor. Sendika üyesi olan ve aylık ya da ücretlerinden sendika aidatı kesilen kamu görevlileri, yılda dört kez olmak üzere üç ayda bir toplu sözleşme ikramiyesi alıyor. Peki, Ocak ayı Sendika üyesi, memur, emekli memur toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar oldu?

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ Sendika üyesi olup aylık ya da ücretlerinden sendika aidatı kesilen kamu görevlileri için yapılmakta olan toplu sözleşme ikramiyesi yılda 4 defa üç ayda bir veriliyor. Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında ödeme yapılıyor. Toplu sözleşme ikramiyesinin verilmesindeki amaç sendika üyesi olan kamu görevlilerinden kesilen toplu sözleşme ikramiyelerinin işveren tarafından kesilmesi oluyor.