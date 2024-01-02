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Seyyanen zam enflasyon oranında artacak mı 2024? 3 Ocak 2024 memur zammına seyyanen dahil mi? Emekliye seyyanen zam verilecek mi?

Temmuz ayında yürürlüğe giren seyyanen zam, devlet memurları arasında mali rahatlama sağlayarak ekonomik güveni artırdı. Bu önemli adım, enflasyona karşı bir koruma önlemi olarak hayata geçirilerek memurların maaşlarına 8.077 TL'lik bir artış getirdi. Peki, seyyanen zam devam edecek mi? 2024 yılında devlet memurlarına yapılacak olan seyyanen zam miktarı ne kadar olacak? Ayrıca, emeklilere de seyyanen zam yapılacak mı? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 10:17 Güncelleme 02 Ocak 2024, 10:17
Seyyanen zam enflasyon oranında artacak mı 2024? 3 Ocak 2024 memur zammına seyyanen dahil mi? Emekliye seyyanen zam verilecek mi?

Temmuz ayında devreye giren seyyanen zam, devlet memurlarına ekonomik anlamda bir rahatlama sağlamıştı. 2024 yılında bu olumlu tablonun sürüp sürmeyeceği ve seyyanen zammın miktarı merak konusu oldu. Peki, Seyyanen zam enflasyon oranında artacak mı 2024? 3 Ocak 2024 memur zammına seyyanen dahil mi? Emekliye seyyanen zam verilecek mi? İşte detaylar...

Hesaplama Metodu ve Yıl Sonu Planlaması

Seyyanen zammın hesaplanmasında kullanılan yöntem, 15.965 gösterge rakamı ile memur maaş katsayısının çarpımına dayanıyor. Temmuz-Aralık dönemi için belirlenen maaş katsayısı ile yapılan hesaplama, neticede 8 bin 77 liralık bir ek ödeme sağlıyor. Bu ödeme, yıl sonuna kadar devam edecek ve memurların mali durumlarını önemli ölçüde iyileştirecek.



2024'TESEYYANEN ZAM DEVAM EDECEK Mİ?

31 Aralık 2023 tarihinde sona erecek olan bu ödemenin ardından, 2024 ve 2025 yılları için yeni mali planlamalar yapıldı. Yeni dönemde maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak seyyanen zam miktarı da artacak.

2024'TE KAÇ PARA OLACAK?

2024 yılının ilk yarısı için belirlenen maaş katsayısı, seyyanen zammın 9.360 liraya çıkmasını sağlayacak. Bu artış, kamu çalışanları için yüzde 15'lik bir maaş artışı anlamına geliyor.

Net oranlar 3 Ocak'ta belli olacak.



Seyyanen Zamın Maaş Hesaplamalarındaki Etkisi

Seyyanen zam, kök maaşlara dahil edilmiyor. Ocak 2024'te, memurların maaş hesaplamaları; toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 15 zam, üzerine enflasyon farkı ve seyyanen zam eklenerek yapılacak. Bu durum, maaşlarda önemli bir artışı işaret ediyor. Memur-Sen'in yaptığı açıklamaya göre, Ocak 2024'te memurlar yüzde 40.6'lık bir zam bekleyebilir.



Emekliler İçin Seyyanen Zam Durumu

Temmuz ayında memur emeklilerine yapılmayan seyyanen zamın Ocak 2024'te uygulanıp uygulanmayacağı şu anda bilinmiyor. Ancak, toplu sözleşmeye göre emeklilere de yüzde 15 zam ve üzerine enflasyon farkı eklenecek.

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