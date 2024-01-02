Ocak ayı ÖTV’siz indirimli sıfır araç fiyat listesi 2024; Fiat Egea 382.361 TL, Megane 477.731 TL, Polo 427 bin TL yarı fiyatına düşecek

Yeni yılda geçerli olacak olan 2024 ÖTV muafiyetli araç alım üst limiti belli oldu. 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 olarak belirlendi. Bu oran, engelli vatandaşların sıfır araç alımlarında avantaj elde etmelerini sağlamak üzere güncellendi.

2024 ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR OLDU? 2024 yılında geçerli olacak ÖTV muafiyetli araç alımı üst limiti Resmi Gazete'de yayımlandı. Engelli araç alımınında uygulanan ÖTV muafiyeti üst limiti artırıldı. 2024 yılında ÖTV'siz otomobil limitinde güncelleme yapıldı. 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyeti, 1 Ocak 2024 yılı itibariyle yüzde 58.46 artarak 1 milyon 591 bin 255 TL'ye yükseleceği ifade edildi.