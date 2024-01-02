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Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu 2024? TÜİK TEFE TÜFE Ocak ayı kira zammı kaç TL olacak? Ev, iş yeri, dükkan kirası hesaplama 2024

Aralık ayı enflasyon rakamları için geri sayım sona erdi. 3 Ocak Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak enflasyon oranları, ocak ayında kira sözleşmesi yenileyecek olan kiracılar ve ev sahipleri tarafından merakla bekleniyor. Peki, Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu 2024? TÜİK TEFE TÜFE Ocak ayı kira zammı kaç TL olacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 06:07 Güncelleme 02 Ocak 2024, 07:01
Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu 2024? TÜİK TEFE TÜFE Ocak ayı kira zammı kaç TL olacak? Ev, iş yeri, dükkan kirası hesaplama 2024

3 Ocak 2024 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamları, hem kiracılar hem de ev sahipleri için kira artış hesaplamalarının gündeme gelmesine neden olacak. Bu veriler, özellikle konut kiralarında yüzde 25'lik bir üst sınırın olduğu Türkiye'de, kira artış oranlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak.

Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu 2024?

3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamları sonrası kira zamları da belli olacak.

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,98, aylık %3,28 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre %60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,98 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,40 olarak gerçekleşti.

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

İŞYERİ KİRA HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Aralık 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %53,40

Kira Artış Tutarı: 5.340,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 15.340,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 184.080,00 TL

KONUT ÖRNEK HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 5.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Aralık 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 1.250,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 6.250,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 75.000,00 TL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZDE 25 ARTIŞ ORANI AÇIKLAMASI

Kira artışı ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde artırım oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır. Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi. Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

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