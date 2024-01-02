Milyonlarca çalışanı kapsıyor: Resmi Gazete’de yayınlandı, 4.862 TL ek ödeme verilecek

2022 yılında ilk defa uygulamaya giren bu uygulama, işverenlerin çalışanlarına sağladığı günlük yemek parası ödemelerini belirli limitler dahilinde gelir vergisinden muaf tutuyor. Yani, bir işveren çalışanına yemek parası ödediğinde, bu ödeme prime esas kazançtan sayılmıyor ve gelir vergisi, damga vergisi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işveren hissesi, SGK işçi primi hesaplamalarında dikkate alınmıyor. 2024 yılında da devam edecek olan bu uygulama, günlük yemek parası vergi istisnası limitlerinin yeniden belirlenmesini içeriyor.

Günlük Yemek Parasına Zam Çalışanların günlük yemek ücretleri için uygulanan vergi istisnası limiti, 2024 yılında yüzde 54,54 oranında artırıldı. 2023 yılında bu limit 121 TL olarak belirlenmişti, yeni düzenleme ile bu üst sınır 170 TL'ye yükseltildi. Katma Değer Vergisi (KDV) eklendiğinde, bir çalışanın günlük yemek parası 187 TL'ye ulaşıyor.