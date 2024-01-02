Memurlar ek zam alacak mı 2024? 3600 ek gösterge maaşlara eklenecek mi? 1.derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilecek mi?

2024 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, kamu çalışanları ve emekli kamu personelleri, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Torba yasa görüşmelerinde onaylanan 42 madde sonrasında, kalan maddelerin meclisten geçmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, devlet memurları için müjdeli haberlerle gündeme geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." dedi.

MEMUR MAAŞ VE İKRAMİYELERİNE YANSIYACAK

3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.

Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.

3600 ek göstergeyle hali hazırdaki ücretler göz önüne alındığında memurların maaşında yaklaşık 2 bin 250 artış olurken memur emekli ikramiyeleri ise 60 bin liraya yükselecek.