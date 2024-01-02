Memur maaş zammı ile ilgili son gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Özellikle memurlara yapılan aile yardımının ne kadar olacağı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Memur çocuk yardımı ne kadar oldu 2024? Memurların aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı kaç TL oldu? Aile yardımı hesaplama 2024!

MEMUR AİLE YARDIMI NASIL HESAPLANIR? Eş için ödenecek aile yardım miktarı gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı ile belirlenir. Memur çocuk yardımı ne kadar oldu 2024? 3 Ocak'ta memur maaşları ve aile yardımı ödemeleri belli olacak.