Memur maaş zammı ile ilgili son gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Özellikle memurlara yapılan aile yardımının ne kadar olacağı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Memur çocuk yardımı ne kadar oldu 2024? Memurların aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı kaç TL oldu? Aile yardımı hesaplama 2024!
MEMUR AİLE YARDIMI NASIL HESAPLANIR?
Eş için ödenecek aile yardım miktarı gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı ile belirlenir.
Memur çocuk yardımı ne kadar oldu 2024?
3 Ocak'ta memur maaşları ve aile yardımı ödemeleri belli olacak.
2024 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ocak ayında memur ve emeklilerin alacağı yeni zamlı maaşların belli olması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü, saat 10.00'da duyuracak ve böylece memur ve memur emeklisi maaşları da netleşecek.
Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.