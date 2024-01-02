Erken emeklilik bekleyene jestin kralı geldi! Emeklilik yaşınız sıfırlanıyor artık 5 yıl daha erken...

Mevcut sistemde emeklilik için gerekli olan 9.000 günlük prim ödeme zorunluluğu yeni düzenlemeyle 7.200 güne indiriliyor. Bu değişiklik, vatandaşların daha az prim ödeyerek daha erken emekli olmalarını sağlayacak. Özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar için büyük bir fırsat sunan bu yenilik, emeklilik hayallerini daha erken yaşlarda gerçeğe dönüştürme imkanı sağlıyor.

PRİM GÜNLERİ ARASINDAKİ FARK KALKIYOR Yapılan düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur arasındaki prim günü yükümlülüğü farkı ortadan kalkıyor. Her iki grubun emeklilik şartları eşitlenerek erken emeklilik imkanı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda emeklilik aylıklarında yaklaşık %20'lik bir artışa neden olacak.