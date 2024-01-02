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Erken emeklilik bekleyene jestin kralı geldi! Emeklilik yaşınız sıfırlanıyor artık 5 yıl daha erken...

Emeklilik sistemi yapılan yeni düzenlemelerle önemli değişiklikle getirecek. Bu dönüşüm, özellikle Bağ-Kur ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) prim sistemleri arasındaki farkları kökten silerek yaklaşık 1 milyon vatandaş için emeklilik sürecini hızlandırma ve avantajlar sunma yolunda ilerliyor. Yenilikler sayesinde vatandaşlar, daha kısa sürede ve daha yüksek emekli maaşları elde edebilme şansına sahip olacak.

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 15:08 Güncelleme 02 Ocak 2024, 15:08
Erken emeklilik bekleyene jestin kralı geldi! Emeklilik yaşınız sıfırlanıyor artık 5 yıl daha erken...

Mevcut sistemde emeklilik için gerekli olan 9.000 günlük prim ödeme zorunluluğu yeni düzenlemeyle 7.200 güne indiriliyor. Bu değişiklik, vatandaşların daha az prim ödeyerek daha erken emekli olmalarını sağlayacak. Özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar için büyük bir fırsat sunan bu yenilik, emeklilik hayallerini daha erken yaşlarda gerçeğe dönüştürme imkanı sağlıyor.

PRİM GÜNLERİ ARASINDAKİ FARK KALKIYOR

Yapılan düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur arasındaki prim günü yükümlülüğü farkı ortadan kalkıyor. Her iki grubun emeklilik şartları eşitlenerek erken emeklilik imkanı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda emeklilik aylıklarında yaklaşık %20'lik bir artışa neden olacak.

EMEKLİLİK SÜRECİ 5 YIL ÖNE ÇEKİLİYOR

2008 yılındaki sosyal güvenlik reformu ile belirlenen 7.200 günlük prim şartı, Bağ-Kur'lular için 9.000 gün olarak uygulanıyordu.

Yeni düzenlemeyle bu süre her iki grup için de 7.200 gün olacak, böylece emeklilik süreci daha kısa ve daha avantajlı hale gelecek.

1 MİLYON KİŞİYE ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI

Bu düzenleme Türkiye genelinde 1 milyondan fazla vatandaşı etkileyerek, onlara daha kısa sürede ve daha az prim ödeyerek emekli olma şansı sunacak.

Yenilikçi bu adım, sigortalı vatandaşların yaşam kalitesini artıracak ve önemli bir gelişme olarak tarihe geçecek.

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