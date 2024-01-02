Emekliye 18.356, memura 34.907, öğretmene 40.562 TL! 3 Ocak 2024 ZAMLI MAAŞ LEVHASI! SSK, Bağ-Kur, esnaf emeklisine TÜİK 6 aylık fark + seyyanen zam...

3 Ocak TÜİK enflasyon oranının açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farklıyla yeni zam tablosu oluşuyor. İşte 2024 memur ve emekli zamlı maaşlar...
3 Ocak TÜİK enflasyon oranının açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farklıyla yeni zam tablosu oluşuyor. İşte 2024 memur ve emekli zamlı maaşlar...
ÖZEL SEKTÖRE EN AZ YÜZDE 40
Asgari ücrete yapılan yüzde 49.11 oranındaki artış tüm özel sektör çalışanları için de maaş zammı anlamına gelecek.
Asgari ücretle çalışanların maaşları yüzde 49.11 artarken bu rakamın üzerinde maaş alanların da ücretleri yukarı doğru çekilecek. Özel sektörde bilançoların yüzde 40-50 arasında yapıldığı belirtiliyor. Öte yandan asgari ücretten vergi alınmaması uygulaması da devam edecek. Yüksek maaşlardaki asgari ücret kadar kısım da vergiden muaf tutulacak.
EMEKLİYE SEYYANEN ZAM!
Emekliler için Ocak ayı 2024 yılının ilk 6 ayı için artış zamanı oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık oran kadar enflasyon artışı alıyor. 5 aylık enflasyon yüzde 33.66 olurken 6 aylık enflasyonun da yüzde 38-40 bandında çıkması bekleniyor.
Bu noktada eğer refah payı verilirse bu oranın yükselmesi söz konusu olabilecek. Ayrıca 7.500 TL olan taban maaşın artırılması ve kök maaşlarla ilgili bir seyyanen düzeltme yapılması da gündemde.
33 BİN TL MEMUR MAAŞI!
Memurlar ve memur emeklileri de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yılda iki kez artış alıyor. Ocak ve Temmuz ayındaki artışlar toplu sözleşmede belirleniyor.
Bunun üzerine de enflasyon farkı konuluyor. 6 aylık enflasyonun yüzde 38-40 bandında çıkması durumunda memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 15'lik toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 50'yi bulacak. Bu durumda en düşük memur maaşı 33 bin lirayı geçecek.
DUL VE YETİM MAAŞLARI
Emeklilere yapılacak artışlar vefat eden sigortalıların yakınlarına ödenen maaşları da artıracak. Buna göre vefat eden sigortalı SSK veya Bağ-Kur'lu ise bu kesime yapılan oran geçerli olacak. Emekli Sandığı mensubu ise bu sefer burada yapılacak yüzde 50 oran geçerli olacak.
İŞSİZLERE 15 BİN 880 TL
Yeni yılda işsizlik maaşı da yükselecek. İşsizlik maaşının taban ve tavan ücretleri yeni asgari ücrete göre belirlenecek. En düşük işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar olurken en yüksek rakam da brüt asgari ücretin yüzde 80'i kadar oluyor. Bu durumda en düşük işsizlik maaşı 7.940 TL'ye en yüksek işsizlik maaşı da 15.880 TL'ye çıkacak.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI 35.233 TL
Yeni yılda alınacak kıdem tazminatlarının taban ve tavan miktarları da artacak.
En düşük aylık kıdem tazminatı miktarı yeni asgari ücret olan 20.002 TL'den hesaplanacak. En yüksek aylık kıdem tazminatı ise memurlara yapılacak zam oranında artacak. Yüzde 50 artış ile 23.489 lira olan tavan kıdem tazminatı alık 35.233 TL'ye kadar yükselecek.
SOSYAL YARDIMLAR
Ocak ayı ile birlikte sosyal yardımlar da artacak. Buna göre 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, SED (Sosyal Ekonomik Destek) ödemeleri de yükselecek. Burada artış oranı memur ve memur emeklilerine yapılan oranla paralel olacak. Memurlara yapılacak yüzde 50 civarındaki artış sosyal yardımları da artıracak.
|Mevcut Maaş
|Zamlı Maaş
|7,500.00
|10,565.25
|7,600.00
|10,706.12
|7,700.00
|10,846.99
|7,800.00
|10,987.86
|7,900.00
|11,128.73
|8,000.00
|11,269.60
|8,100.00
|11,410.47
|8,200.00
|11,551.34
|8,300.00
|11,692.21
|8,400.00
|11,833.08
|8,500.00
|11,973.95
|8,600.00
|12,114.82
|8,700.00
|12,255.69
|8,800.00
|12,396.56
|8,900.00
|12,537.43
|9,000.00
|12,678.30
|9,050.00
|12,748.74
|9,100.00
|12,819.17
|9,200.00
|12,960.04
|9,300.00
|13,100.91
|9,400.00
|13,241.78
|9,500.00
|13,382.65
|Mevcut Maaş
|Zamlı Maaş
|9,600.00
|13,523.52
|9,700.00
|13,664.39
|9,800.00
|13,805.26
|9,900.00
|13,946.13
|10,000.00
|14,087.00
|10,100.00
|14,227.87
|10,200.00
|14,368.74
|10,300.00
|14,509.61
|10,400.00
|14,650.48
|10,500.00
|14,791.35
|10,600.00
|14,932.22
|10,700.00
|15,073.09
|10,800.00
|15,213.96
|10,900.00
|15,354.83
|11,000.00
|15,495.70
|11,100.00
|15,636.57
|11,200.00
|15,777.44
|11,300.00
|15,918.31
|11,400.00
|16,059.18
|11,500.00
|16,200.05
|11,600.00
|16,340.92
|11,700.00
|16,481.79
|11,800.00
|16,622.66
|11,900.00
|16,763.53
|12,000.00
|16,904.40
|12,100.00
|17,045.27
|12,200.00
|17,186.14
|12,400.00
|17,467.88
|12,500.00
|17,608.75
|12,600.00
|17,749.62
|12,700.00
|17,890.49
|12,800.00
|18,031.36
|12,900.00
|18,172.23
|Mevcut Maaş
|Zamlı Maaş
|9,600.00
|13,523.52
|9,700.00
|13,664.39
|9,800.00
|13,805.26
|9,900.00
|13,946.13
|10,000.00
|14,087.00
|10,100.00
|14,227.87
|10,200.00
|14,368.74
|10,300.00
|14,509.61
|10,400.00
|14,650.48
|10,500.00
|14,791.35
|10,600.00
|14,932.22
|10,700.00
|15,073.09
|10,800.00
|15,213.96
|10,900.00
|15,354.83
|11,000.00
|15,495.70
|11,100.00
|15,636.57
|11,200.00
|15,777.44
|11,300.00
|15,918.31
|11,400.00
|16,059.18
|11,500.00
|16,200.05
|11,600.00
|16,340.92
|11,700.00
|16,481.79
|11,800.00
|16,622.66
|11,900.00
|16,763.53
|12,000.00
|16,904.40
|12,100.00
|17,045.27
|12,200.00
|17,186.14
|12,400.00
|17,467.88
|12,500.00
|17,608.75
|12,600.00
|17,749.62
|12,700.00
|17,890.49
|12,800.00
|18,031.36
|12,900.00
|18,172.23
YENİ MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4
Mevcut maaş: 32.451,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 49.383,93 TL
Memur- (Üniversite mezunu) 9/1
Mevcut maaş: 22.938,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 34.907,05 TL
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 29.538,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 44.950,93 TL
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 26.654,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 40.562,06 TL
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 32.626,00
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 49.650,25 TL
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 29.525,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 44.931,15 TL
Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 54.959,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 83.636,61 TL
Hemşire- (Üniversite mezunu) 5/1
Mevcut maaş: 26.440,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 40.236,39 TL
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 33.122,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 50.405,06 TL
Teknisyen- (Lise mezunu) 11/1
Mevcut maaş: 23.538,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 35.820,13 TL
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 48.124,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 73.235,10 TL
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 31.763,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 48.336,93 TL
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 27.620,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 42.032,12 TL
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 31.562,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 48.031,05 TL
Not: Eş ve 2 çocuk dahil.
MEMUR EMEKLİLERİ
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 35.911,25 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 54.649,74 TL
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 31.783,75 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 48.368,51 TL
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 22.537,86 TL
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 12.062,50 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 18.356,71 TL
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 22.537,86 TL
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 20.871,25 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 31.761,87 TL
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 15.188,75 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 23.114,24 TL
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 14.935,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 22.728,08 TL
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 22.537,86 TL
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 22.537,86 TL
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 10.632,50 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 16.180,54 TL
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 25.906,25 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 39.424,13 TL
Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 28.350,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 43.143,03 TL
İmam-hatip
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 22.537,86 TL
Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 14.810,00 TL
Yüzde 52.18 zamlı maaş: 22.537,86 TL
EMEKLİ ZAMLARI İÇİN ORANLAR
- 5 aylık enflasyon : Yüzde 33.66
- 6 aylık enflasyon (T) : Yüzde 37,66
- Toplu sözleşme artışı: Yüzde 15
- SSK ve Bağ-Kur enflasyon artışı: Yüzde 37,76
- Memur ve memur emeklisi artışı: Yüzde 49.47
- SSK ve Bağ-Kur refah payı beklentisi: 12 puan
- Taban maaş artışı beklentisi: 10-12 bin TL