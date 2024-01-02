Emekliye 18.356, memura 34.907, öğretmene 40.562 TL! 3 Ocak 2024 ZAMLI MAAŞ LEVHASI! SSK, Bağ-Kur, esnaf emeklisine TÜİK 6 aylık fark + seyyanen zam...

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM! Emekliler için Ocak ayı 2024 yılının ilk 6 ayı için artış zamanı oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık oran kadar enflasyon artışı alıyor. 5 aylık enflasyon yüzde 33.66 olurken 6 aylık enflasyonun da yüzde 38-40 bandında çıkması bekleniyor.

Bu noktada eğer refah payı verilirse bu oranın yükselmesi söz konusu olabilecek. Ayrıca 7.500 TL olan taban maaşın artırılması ve kök maaşlarla ilgili bir seyyanen düzeltme yapılması da gündemde.

33 BİN TL MEMUR MAAŞI! Memurlar ve memur emeklileri de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yılda iki kez artış alıyor. Ocak ve Temmuz ayındaki artışlar toplu sözleşmede belirleniyor.

Bunun üzerine de enflasyon farkı konuluyor. 6 aylık enflasyonun yüzde 38-40 bandında çıkması durumunda memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 15'lik toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 50'yi bulacak. Bu durumda en düşük memur maaşı 33 bin lirayı geçecek.