Bekçi maaş zammı 2024! Ocak 2024 çarşı ve mahalle bekçisi zamlı maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İlkokul, lise, üniversite mezunu zam oranı...

Asgari ücret zammının ardından emekli ve memur zamları da gündemdeki yerini koruyor. Memurlar, 6 aylık enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammını da alacak. Yılda iki kez maaş artışı yaşayan memurların maaşları, son veriyle birlikte güncellenecek.

2024 OCAK ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR? 2024 yılında memurlar ve emekliler, yılda iki kez gerçekleşen Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına artış yaşayacak. Bu artışlar, 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor ve memurlar, enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı ile değerlendiriliyor. Bu yılın toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak belirlendi.