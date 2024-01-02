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Bekçi maaş zammı 2024! Ocak 2024 çarşı ve mahalle bekçisi zamlı maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İlkokul, lise, üniversite mezunu zam oranı...

2024 yılında bekçi maaşları, Ocak ayında gerçekleşecek olan zammın ardından yeniden hesaplanacak. Memurların yanı sıra bekçiler de 6 aylık enflasyon farkına ek olarak artış bekliyor. Bu gelişmelerle birlikte, meslek grupları arasında merakla beklenen zam oranlarına dair hesaplamalar gündemde yerini aldı. Peki, 2024 Ocak zaml bekçi maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 23:40 Güncelleme 02 Ocak 2024, 23:40
Bekçi maaş zammı 2024! Ocak 2024 çarşı ve mahalle bekçisi zamlı maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İlkokul, lise, üniversite mezunu zam oranı...

Asgari ücret zammının ardından emekli ve memur zamları da gündemdeki yerini koruyor. Memurlar, 6 aylık enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammını da alacak. Yılda iki kez maaş artışı yaşayan memurların maaşları, son veriyle birlikte güncellenecek.

2024 OCAK ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

2024 yılında memurlar ve emekliler, yılda iki kez gerçekleşen Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına artış yaşayacak. Bu artışlar, 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor ve memurlar, enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı ile değerlendiriliyor. Bu yılın toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak belirlendi.

Beklentilere göre, memurların zam oranı yüzde 49,46'ya ulaşabilir. Ancak bu noktada gözler, 3 Ocak Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyonuna ve zam oranına çevrilmiş durumda.

Zam oranının netleşmesiyle birlikte bekçi maaşı hesaplama işlemleri başlayacak ve bekçiler, ne kadar zam alacaklarına dair bilgilere kavuşabilecek. Bu süreçte bekçilerin maaşlarının yanı sıra memurların da Ocak ayındaki zamları merakla bekleniyor.

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