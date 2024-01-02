2023 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde kaç? Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK emekli, memur 6 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar?

Asgari ücretin açıklanmasının ardından şimdi de enflasyon verilerinin kamuoyuna duyurulacağı tarih merakla bekleniyor. Memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon rakamları, ocak ayının ilk haftasında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Buna göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,23 iken, bu anket döneminde yüzde 65,39 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,94 iken, bu anket döneminde yüzde 41,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,09 ve yüzde 24,82 olarak gerçekleşmiştir.