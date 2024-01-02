Türkiye'de memurlar, sözleşmeliler ve emekliler, maaş artışları için gözlerini Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevirdi. Bu rakamların açıklanmasıyla birlikte, 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak ve milyonlarca memur ile memur emeklisinin alacağı zam oranı netleşecek. Peki, 6 aylık enflasyon maaş farkı yüzde kaç? TÜİK 3 Ocak 2024 memur emekli zam farkı kaç TL oldu? 6 aylık enflasyon farkı hesaplama 2024!

6 aylık enflasyon farkı nedir?

Enflasyon Farkının Önemi ve Hesaplanışı



Günümüz ekonomisinde enflasyon farkı, ekonomik sağlığın en önemli göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu kavram, belirli bir dönemdeki fiyat düzeyi artışlarının, önceki bir dönemle karşılaştırılmasını ifade eder. Enflasyon farkı, şu formülle hesaplanır: Bitiş Dönemi Enflasyon Oranı - Başlangıç Dönemi Enflasyon Oranı. Örneğin, eğer bir yılın ilk yarısında enflasyon %2 iken, ikinci yarısında %4'e yükselmişse, bu dönem için enflasyon farkı %2 olarak hesaplanır.