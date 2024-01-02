Memur 2024 toplu sözleşme zammı dahil maaşlar ne kadar oldu? 2024 ve 2025 memur toplu sözleşme | 7. dönem toplu sözleşme kazanımları

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur maaşı zammı ile ilgili uzmanlar tahminler yapıyorlar. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, "Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 50'ye yakın bir artış bekliyoruz. Buna ilişkin sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu oranı işaret etmişti. SSK ve Bağkur emeklilerine zam farkı yüzde 38 iken, memur ve memur emeklilerine neden yüzde 50'ye yakın bir artış oluyor? 9 puanlık bir refah payı artışı mevcut, o da toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Yüzde 37-38'lik bir son altı aylık enflasyona dokuz puan eklediğimizde zam oranı yüzde 50'ye yaklaşıyor." dedi.
EN DÜŞÜK MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Yüzde 50 oranında memurlara zam yapılması durumunda en düşük memur maaşı 33 bin TL seviyelerine gelecek.
TAHMİNİ ZAMLI MEMUR MAAŞI TABLOSU
Mühendis (1/4) yüzden 45 zam olması durumunda 8.026 TL, yüzde 50 zam gelmesi halinde ise 49.683 TL'ye yükselecek.
Uzman Doktor 1/4 yüzde 45 zam yapılması durumunda 79.690 TL, yüzde 50 zam yapılırsa 82.438 TL'ye yükselecek.
Hemşire (Lisans 5/1) yüzde 45 zam gelmesi durumunda 38.338 TL, yüzde 50 zam yapılırsa 39.660 TL'ye çıkacak.
Öğretmen (1/4) yüzde 45 zam gelirse 38.648 TL, yüzde 50 zam yapılması durumunda 39.981 TL'ye yükselecek.
Polis Memuru 8/1 yüzde 45 zam gelirse 42.811 TL'ye, yüzde 50 zam yapılması halinde 44.287 TL'ye çıkacak.
Avukat (1/4) yüzde 45 zam gelmesi durumunda 45.764, yüzde 50 zaman gelmesi durumunda 47.343 TL'ye yükselecek.