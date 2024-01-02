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Memur 2024 toplu sözleşme zammı dahil maaşlar ne kadar oldu? 2024 ve 2025 memur toplu sözleşme | 7. dönem toplu sözleşme kazanımları

Memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren toplu sözleşme zammı konusunda beklenen karar netleşmişti. Hakem Kurulu'nun titiz çalışmalarının ardından, 2024-2025 yılı için memur maaşlarına yapılacak zam oranları belirlendi. Peki, Memur 2024 toplu sözleşme zammı dahil maaşlar ne kadar oldu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 14:12 Güncelleme 02 Ocak 2024, 14:12
Memur 2024 toplu sözleşme zammı dahil maaşlar ne kadar oldu? 2024 ve 2025 memur toplu sözleşme | 7. dönem toplu sözleşme kazanımları

Memurların gözü kulağı, 2024 yılında uygulanacak zam oranlarında. Yarın, 3 Ocak'ta açıklanacak aralık enflasyon rakamları, 6 aylık enflasyon farkını belirleyerek memur zammını netleştirecek. Peki, Memur 2024 toplu sözleşme zammı dahil maaşlar ne kadar oldu? 7. dönem toplu sözleşme kazanımları neler? İşte detaylar...

2024-2025 HAKEM KURULU MEMUR TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI KARARI:

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren maaş zammıyla ilgili gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun vereceği karardaydı. Karar 31 Ağustos'ta açıklandı.

Memur zamları ne zaman belli olacak? 2024 Ocak zammı ne kadar olacak?

Buna göre memur toplu sözleşme zammı 2024 için yüzde 15+10, 2025 içinse yüzde 6+5 olarak gerçekleşecek. Enflasyon bu oranların üzerinde çıkarsa enflasyon farkı da eklenecek.

MEMUR ENFLASYON FARKI KAÇ OLACAK?

Memur zammı için 3 Ocak tarihi bekleniyor. 3 Ocak'ta aralık enflasyon rakamları açıklanbacak ve 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Toplu sözleşme zam oranı ve enflasyon farkı toplanıp bir memur zam oranı ortaya çıkacak. 5 aylık enflasyon farkıyüzde 33.65 oldu. Yarın açıklanacak enflasyon rakamların ile beraber enflasyon farkında değişim yaşanacak.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşı zammı ile ilgili uzmanlar tahminler yapıyorlar. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, "Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 50'ye yakın bir artış bekliyoruz. Buna ilişkin sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu oranı işaret etmişti. SSK ve Bağkur emeklilerine zam farkı yüzde 38 iken, memur ve memur emeklilerine neden yüzde 50'ye yakın bir artış oluyor? 9 puanlık bir refah payı artışı mevcut, o da toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Yüzde 37-38'lik bir son altı aylık enflasyona dokuz puan eklediğimizde zam oranı yüzde 50'ye yaklaşıyor." dedi.

EN DÜŞÜK MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 50 oranında memurlara zam yapılması durumunda en düşük memur maaşı 33 bin TL seviyelerine gelecek.

TAHMİNİ ZAMLI MEMUR MAAŞI TABLOSU

Mühendis (1/4) yüzden 45 zam olması durumunda 8.026 TL, yüzde 50 zam gelmesi halinde ise 49.683 TL'ye yükselecek.
Uzman Doktor 1/4 yüzde 45 zam yapılması durumunda 79.690 TL, yüzde 50 zam yapılırsa 82.438 TL'ye yükselecek.
Hemşire (Lisans 5/1) yüzde 45 zam gelmesi durumunda 38.338 TL, yüzde 50 zam yapılırsa 39.660 TL'ye çıkacak.
Öğretmen (1/4) yüzde 45 zam gelirse 38.648 TL, yüzde 50 zam yapılması durumunda 39.981 TL'ye yükselecek.
Polis Memuru 8/1 yüzde 45 zam gelirse 42.811 TL'ye, yüzde 50 zam yapılması halinde 44.287 TL'ye çıkacak.
Avukat (1/4) yüzde 45 zam gelmesi durumunda 45.764, yüzde 50 zaman gelmesi durumunda 47.343 TL'ye yükselecek.

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