Memur 2024 toplu sözleşme zammı dahil maaşlar ne kadar oldu? 2024 ve 2025 memur toplu sözleşme | 7. dönem toplu sözleşme kazanımları

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşı zammı ile ilgili uzmanlar tahminler yapıyorlar. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, "Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 50'ye yakın bir artış bekliyoruz. Buna ilişkin sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu oranı işaret etmişti. SSK ve Bağkur emeklilerine zam farkı yüzde 38 iken, memur ve memur emeklilerine neden yüzde 50'ye yakın bir artış oluyor? 9 puanlık bir refah payı artışı mevcut, o da toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Yüzde 37-38'lik bir son altı aylık enflasyona dokuz puan eklediğimizde zam oranı yüzde 50'ye yaklaşıyor." dedi.