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2024 Polis maaşları ne kadar? EGM Ocak 2024 polis, başkomiser maaşları % kaç zamlandı? Yeni emekli polis, emekli başkomiser zamlı maaş tablosu 2024!

Ocak ayının gelmesiyle birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memurları, zamlı maaşları konusunda heyecan içinde bekleyişe geçti. 2024 yılı memur zam oranlarının kesinleşmesiyle birlikte, polis maaşları da değişiklik gösterecek. Kıdem, görevlendirme ve diğer faktörlere bağlı olarak farklılık gösteren polis maaşları, enflasyon rakamlarıyla birlikte belirlenecek. Peki, 2024 Polis maaşları ne kadar? EGM Ocak 2024 polis, başkomiser maaşları % kaç zamlandı? İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 11:36 Güncelleme 02 Ocak 2024, 11:36
2024 Polis maaşları ne kadar? EGM Ocak 2024 polis, başkomiser maaşları % kaç zamlandı? Yeni emekli polis, emekli başkomiser zamlı maaş tablosu 2024!

Türkiye genelinde birçok kamu çalışanını ilgilendiren memur maaş zammı için gözler, Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasına çevrildi. Düz memur, öğretmen, başkomiser, polis memuru, doktor, mühendis, araştırma görevlisi gibi birçok kamu çalışanı, yeni maaşlarını enflasyon oranları ve toplu sözleşme zammı ile belirlenecek. Peki, 2024 Polis maaşları ne kadar? EGM Ocak 2024 polis, başkomiser maaşları % kaç zamlandı? İşte merak edilenler...

2024 POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLACAK, % KAÇ ZAMLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın açıklanacak enflasyon verileri ile memur maaşı zam oranları kesinlik kazanacak. Memur maaşı zam oranları ile beraber yeni polis maaşları hesaplanacak.

Temmuz ve Kasım ayları arasında 5 aylık enflasyon 33,64 oldu. Memur maaş zammı hesaplanırken . 33,64'den yüzde 6'lık 2023 yılı ikinci altı aylık toplu sözleşme zammı çıkarılıyor ve ortaya 27,64 rakamı çıkıyor. 27,64'e de 2024 yılı Ocak-Temmuz arası için toplu sözleşmede belirlenen yüzde 15 zam ekleniyor ve sonuç yüzde 42,64 oluyor. Memurların alacağı zam oranı şimdiden yüzde %42,64 oldu.

Aralık ayı enflasyonunun paylaşılması ile beraber bu rakam yükselecek ve refah payı eklemesi yapılarak memurların alacağı kesin zam oranı açıklanacak.

Daha önce hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz memurlara yapılacak zam oranını %50 oranında olabileceğini paylaşmıştı.

%50 zamma göre 8/1 derecesinde görev yapan polis memurunun maaşı 29 bin 525 liradan 44.287 liraya yükselecek.

3/1 kıdeminde görev yapan başkomiser maaşı ise mevcut olarak 32 bin 626 lira olarak ödeniyor. %50 zam yapılması durumunda başkomiser maaşı 48.939 lira olacak.

YENİ POLİS MAAŞLARI BU AY YATAR MI?

Aralık enflasyonun belli olmasıyla beraber kamu kurumlarında çalışan memurların alacağı zam oranları belli olacak. Memur maaşı ödemeleri her ayın 15'inde yatırılmaktadır. Bu sebeple zamlı polis maaşları Ocak ayının 15'inde yatırılacak.

%50 ZAM İLE HANGİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLUYOR?

1/4 Uzman doktor maaşı 55 bin 743 lira

1/4 Profesör maaşı 72 bin 616 lira

7/1 Araştırma görevlisi maaşı 47 bin 641 lira

Üniversite mezunu ( 9/1) memur maaşı 34 bin 407 lira olacak.

ARALIK AYI ENFLASYONU İÇİN GÖZLER TÜİK'TE!

TÜİK 3 Ocak Çarşamba günü, Aralık ayı enflasyonunu açıklayacak. Aralık ayı enflasyonu ile beraber memur ve emeklilerin alacağı zam oranları kesinlik kazanacak. Geride kalan Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım enflasyon rakamlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

-Temmuz ayı enflasyonu 9,49,

-Ağustos ayı enflasyonu 0,09

- Eylül ayı enflasyonu 4,75

- Ekim ayı enflasyonu 3,43

-Kasım ayı enflasyonu 3,28

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