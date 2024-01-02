2024 Polis maaşları ne kadar? EGM Ocak 2024 polis, başkomiser maaşları % kaç zamlandı? Yeni emekli polis, emekli başkomiser zamlı maaş tablosu 2024!

YENİ POLİS MAAŞLARI BU AY YATAR MI?
Aralık enflasyonun belli olmasıyla beraber kamu kurumlarında çalışan memurların alacağı zam oranları belli olacak. Memur maaşı ödemeleri her ayın 15'inde yatırılmaktadır. Bu sebeple zamlı polis maaşları Ocak ayının 15'inde yatırılacak.
%50 ZAM İLE HANGİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLUYOR?
1/4 Uzman doktor maaşı 55 bin 743 lira
1/4 Profesör maaşı 72 bin 616 lira
7/1 Araştırma görevlisi maaşı 47 bin 641 lira
Üniversite mezunu ( 9/1) memur maaşı 34 bin 407 lira olacak.
ARALIK AYI ENFLASYONU İÇİN GÖZLER TÜİK'TE!
TÜİK 3 Ocak Çarşamba günü, Aralık ayı enflasyonunu açıklayacak. Aralık ayı enflasyonu ile beraber memur ve emeklilerin alacağı zam oranları kesinlik kazanacak. Geride kalan Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım enflasyon rakamlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
-Temmuz ayı enflasyonu 9,49,
-Ağustos ayı enflasyonu 0,09
- Eylül ayı enflasyonu 4,75
- Ekim ayı enflasyonu 3,43
-Kasım ayı enflasyonu 3,28