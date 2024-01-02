2024 Polis maaşları ne kadar? EGM Ocak 2024 polis, başkomiser maaşları % kaç zamlandı? Yeni emekli polis, emekli başkomiser zamlı maaş tablosu 2024!

Türkiye genelinde birçok kamu çalışanını ilgilendiren memur maaş zammı için gözler, Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasına çevrildi. Düz memur, öğretmen, başkomiser, polis memuru, doktor, mühendis, araştırma görevlisi gibi birçok kamu çalışanı, yeni maaşlarını enflasyon oranları ve toplu sözleşme zammı ile belirlenecek. Peki, 2024 Polis maaşları ne kadar? EGM Ocak 2024 polis, başkomiser maaşları % kaç zamlandı? İşte merak edilenler...

2024 POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLACAK, % KAÇ ZAMLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın açıklanacak enflasyon verileri ile memur maaşı zam oranları kesinlik kazanacak. Memur maaşı zam oranları ile beraber yeni polis maaşları hesaplanacak. Temmuz ve Kasım ayları arasında 5 aylık enflasyon 33,64 oldu. Memur maaş zammı hesaplanırken . 33,64'den yüzde 6'lık 2023 yılı ikinci altı aylık toplu sözleşme zammı çıkarılıyor ve ortaya 27,64 rakamı çıkıyor. 27,64'e de 2024 yılı Ocak-Temmuz arası için toplu sözleşmede belirlenen yüzde 15 zam ekleniyor ve sonuç yüzde 42,64 oluyor. Memurların alacağı zam oranı şimdiden yüzde %42,64 oldu.