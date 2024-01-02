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2024 Öğretmen ve emekli öğretmen maaş zammı! Ocak 2024 zamlı uzman, başöğretmen maaşları ne kadar oldu? MEB 1.2.3.4.5.6.8. derece maaşlar 2024!

Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenler, maaş zamlarını öğrenmek için bekledikleri günü karşılamaya hazırlanıyor. Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak, bu da öğretmen maaşları üzerindeki etkiyi belirleyecek. Peki, 2024 Öğretmen maaşları kaç TL oldu? Ocak 2024 zamlı öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen maaşları ne kadar? Emekli öğretmen maaşlarına yüzde kaç zam geldi? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 11:43 Güncelleme 02 Ocak 2024, 11:48
2024 Öğretmen ve emekli öğretmen maaş zammı! Ocak 2024 zamlı uzman, başöğretmen maaşları ne kadar oldu? MEB 1.2.3.4.5.6.8. derece maaşlar 2024!

İlkokul, ortaokul ve liselerde farklı derece ve kıdemde görev yapan öğretmenler, memur maaş zammı hesaplaması yapılırken Temmuz-Aralık arasındaki enflasyon verilerini dikkate alacaklar. 2024 yılı Ocak-Temmuz arasında toplu sözleşme kapsamında %15'lik zammı garantileyen öğretmenler, yeni maaşlarını öğrenmek istiyor.

2024 ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Memur maaş zammı belirlenirken Temmuz-Aralık ayları arasındaki enflasyon rakamları belirleyici olacak. 2023 yılının ikinci altı ayı için verilen yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı toplanan aylık enflasyondan çıkarılacak ve ortaya çıkan rakama Ocak-Temmuz arası için belirlenen yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı eklenecek.

Temmuz Kasım aylarında enflasyon yüzde 33,64 oldu. Memur maaş zammı hesaplaması yapılırken . 33,64'den yüzde 6'lık 2023 yılı ikinci altı aylık toplu sözleşme zammı çıkarılıyor ve ortaya 27,64 rakamı çıkıyor. 27,64'e de 2024 yılı Ocak-Temmuz arası için toplu sözleşmede belirlenen yüzde 15 zam ekleniyor ve sonuç yüzde 42,64 oluyor. Memurların alacağı zam oranı şimdiden yüzde %42,64 oldu. Yarın Aralık ayı enflasyonunun açıklaması ile beraber bu rakam yükselecek ve refah payı da eklenerek yeni zam oranı belli olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada memur maaş zammının %50'ye yaklaşacağını ifade etmişti.

1/4 derecesinde görev yapan öğretmene %50 zam yapılması durumunda maaşı 26 bin 654 liradan 39 bin 981 liraya yükselecek.

1/4 derecesinde görev yapan uzman öğretmen maaşı ise 29 bin 538 liradan 44 bin 307 liraya yükselecek.

Hatırlatma: Kesin zam oranları açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile belli olacak.

ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Kamu kurumlarında farklı meslek gruplarında çalışan memurların maaş ödemeleri her ayın 15'inde hesaplara aktarılıyor. Zam oranlarının belli olmasıyla beraber memurlar ile öğretmenlerde Ocak ayının 15'inde zamlı maaşlarını alabilecek.

ARALIK AYI ENFLASYONU BEKLENİYOR!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bir önceki ayın enflasyon verisini yeni ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da duyurulacak.

Geride kalan 5 aylık sürede Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75, Ekim ayı için yüzde 3,43, Kasım ayı için de yüzde 3,28 enflasyon açıklandı.

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