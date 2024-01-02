2024 Öğretmen ve emekli öğretmen maaş zammı! Ocak 2024 zamlı uzman, başöğretmen maaşları ne kadar oldu? MEB 1.2.3.4.5.6.8. derece maaşlar 2024!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada memur maaş zammının %50'ye yaklaşacağını ifade etmişti.
1/4 derecesinde görev yapan öğretmene %50 zam yapılması durumunda maaşı 26 bin 654 liradan 39 bin 981 liraya yükselecek.
1/4 derecesinde görev yapan uzman öğretmen maaşı ise 29 bin 538 liradan 44 bin 307 liraya yükselecek.
Hatırlatma: Kesin zam oranları açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile belli olacak.
ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Kamu kurumlarında farklı meslek gruplarında çalışan memurların maaş ödemeleri her ayın 15'inde hesaplara aktarılıyor. Zam oranlarının belli olmasıyla beraber memurlar ile öğretmenlerde Ocak ayının 15'inde zamlı maaşlarını alabilecek.
ARALIK AYI ENFLASYONU BEKLENİYOR!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bir önceki ayın enflasyon verisini yeni ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da duyurulacak.
Geride kalan 5 aylık sürede Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75, Ekim ayı için yüzde 3,43, Kasım ayı için de yüzde 3,28 enflasyon açıklandı.