2024 Öğretmen ve emekli öğretmen maaş zammı! Ocak 2024 zamlı uzman, başöğretmen maaşları ne kadar oldu? MEB 1.2.3.4.5.6.8. derece maaşlar 2024!

Memur maaş zammı belirlenirken Temmuz-Aralık ayları arasındaki enflasyon rakamları belirleyici olacak. 2023 yılının ikinci altı ayı için verilen yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı toplanan aylık enflasyondan çıkarılacak ve ortaya çıkan rakama Ocak-Temmuz arası için belirlenen yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı eklenecek.

Temmuz Kasım aylarında enflasyon yüzde 33,64 oldu. Memur maaş zammı hesaplaması yapılırken . 33,64'den yüzde 6'lık 2023 yılı ikinci altı aylık toplu sözleşme zammı çıkarılıyor ve ortaya 27,64 rakamı çıkıyor. 27,64'e de 2024 yılı Ocak-Temmuz arası için toplu sözleşmede belirlenen yüzde 15 zam ekleniyor ve sonuç yüzde 42,64 oluyor. Memurların alacağı zam oranı şimdiden yüzde %42,64 oldu. Yarın Aralık ayı enflasyonunun açıklaması ile beraber bu rakam yükselecek ve refah payı da eklenerek yeni zam oranı belli olacak.