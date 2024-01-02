SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

2024 Ocak ayı evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? İl il güncel liste!

Aralık ayı enflasyon rakamları özellikle memur ve emekli aylıkları başta olmak üzere birçok kalemi etkileyecek. Bu kapsamda, dul-yetim, engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım desteği ve kıdem tazminatı gibi farklı sosyal yardımların oranları da bu verilere bağlı olarak güncellenecek. Peki, 2024 Ocak ayı evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 12:20 Güncelleme 02 Ocak 2024, 12:20
2024 Ocak ayı evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? İl il güncel liste!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ait enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşacak. Bu veriler, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere birçok sosyal yardımın zammını belirleyecek ve milyonlarca kişinin finansal durumunu etkileyecek. Peki, 2024 Ocak ayı evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? İl il güncel liste!

2024'te Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Olacak? Büyük Artış Bekleniyor!

2024 yılında evde bakım maaşlarına dair önemli gelişmeler yaşanıyor. Mevcutta 5097.96 lira olarak ödenen evde bakım desteği, beklenen yüzde 50'lik zamla birlikte 7646,94 liraya yükselmesi öngörülüyor. Bu artış, evde bakım hizmetlerine muhtaç olan aileler için büyük bir rahatlama sağlayacak.



Evde Bakım Yardımı Nasıl Alınır?

Evde bakım yardımından faydalanmak isteyen engelli bireyler ve aileleri için belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar arasında, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden az olması gerekiyor. Ayrıca, 18 yaşından büyük engelli bireyler için "ağır engelli" veya "tam bağımlı", 18 yaşından küçükler için ise "ağır engelli", "Çok ileri düzeyde özel gereksinimi vardır", "Belirgin özel gereksinimi vardır" veya "Özel koşul gereksinimi var" ifadelerinin yer aldığı bir sağlık kurulu raporunun olması şart.



Engelli bireyin bakıma muhtaç olduğunun bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından tespit edilmesi durumunda, evde bakım yardımından yararlanmaya başlanabiliyor.



Evde Bakım Aylığı Sorgulama Ekranı

Evde bakım aylığı alacak bireyler, ödemelerin hesaplarına yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden kolayca sorgulayabilirler. e-Devlet sistemi, birçok işlemi online olarak yapma imkanı sunuyor. "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında yer almakta ve buradan evde bakım aylığı bilgilerine ulaşmak mümkün.



Bu gelişmeler, engelli bireylerin ve ailelerinin hayatını kolaylaştıracak önemli adımlar olarak görülüyor. Özellikle beklenen maaş artışı, birçok ailenin yüzünü güldürecek bir haber olarak öne çıkıyor.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
8 ilde casusluk operasyonu! İsrail için çalışan 33 kişi yakalandı
AK Parti çalınmadık kapı bırakmayacak! İstanbul için seferberlik zamanı
Filistin’e destek yürüyüşünden dönen vatandaşı sen Arap sevicisin diyerek yumrukladı! Provokatör tutuklandı
SON DAKİKA