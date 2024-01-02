Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ait enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşacak. Bu veriler, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere birçok sosyal yardımın zammını belirleyecek ve milyonlarca kişinin finansal durumunu etkileyecek. Peki, 2024 Ocak ayı evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? İl il güncel liste!

2024'te Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Olacak? Büyük Artış Bekleniyor!



2024 yılında evde bakım maaşlarına dair önemli gelişmeler yaşanıyor. Mevcutta 5097.96 lira olarak ödenen evde bakım desteği, beklenen yüzde 50'lik zamla birlikte 7646,94 liraya yükselmesi öngörülüyor. Bu artış, evde bakım hizmetlerine muhtaç olan aileler için büyük bir rahatlama sağlayacak.