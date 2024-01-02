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2024 emekliye REFAH PAYI belli oldu mu? SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına REFAH PAYI ne kadar oldu? Milyonlarca kişinin hesabına o tarihte...

Düşük gelir grubundaki emeklilerin maddi koşullarını iyileştirmek amacıyla, SSK ve Bağ-Kur emekli kök maaşlarında artış yapılacak. Bu düzenleme ile emeklilerin temel gelir düzeyi güçlendirilecek ve yaşam standartlarına daha uygun hale getirilecek.Emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen reformlar arasında refah payı ve seyyanen zam da bulunuyor. Bu kapsamda, emeklilerin genel refah seviyesini artırmak amacıyla refah payı uygulaması gündeme alınıyor. Peki, 2024 refah payı belli oldu mu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 21:37 Güncelleme 02 Ocak 2024, 21:37
2024 emekliye REFAH PAYI belli oldu mu? SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına REFAH PAYI ne kadar oldu? Milyonlarca kişinin hesabına o tarihte...

2024 yılında düşük gelir grubundaki emeklilerin maddi koşullarını iyileştirmek amacıyla SSK ve Bağ-Kur emekli kök maaşlarında artış yapılacak. Bu düzenleme, emeklilerin temel gelir düzeyini güçlendirerek yaşam standartlarına daha uygun bir hale getirmeyi hedefliyor.

REFAH PAYI İLE ARTIYOR!

Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine sadece enflasyon artışı beklenmiyor. Bir iyileştirme de gündemde. Burada 2 formül bulunuyor. İlkine göre, emeklilerin enflasyon zammı refah payı ile artırılabilir. Bu kapsamda emeklilerin zam oranlarının yüzde 50 seviyelerine ulaşması bekleniyor.

TABAN AYLIK YÖNTEMİ!

Emeklilere yönelik iyileştirmede ikinci formül de taban emekli aylığına ilişkin… Bu kapsamda halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması bekleniyor. Burada da 10 bin lira seviyesi konuşuluyor.

HESABA NE ZAMAN YATACAK?

İyileştirmenin de 3 Ocak tarihinde açıklanması bekleniyor. Refah payı ve taban aylık artışı yasa ile sağlanacağı için, hazırlanacak düzenleme hızla Meclis'e sevk edilecek. Böylece maaş dönemine yetiştirilecek.

SEYYANEN ZAM VAR MI?

Seyyanen zam ya da oransal artış formülleri gündemde. Ayrıca halen ek ödeme dahil 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin de artırılması söz konusu olabilir.

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