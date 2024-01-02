2024 emekliye REFAH PAYI belli oldu mu? SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına REFAH PAYI ne kadar oldu? Milyonlarca kişinin hesabına o tarihte...

2024 yılında düşük gelir grubundaki emeklilerin maddi koşullarını iyileştirmek amacıyla SSK ve Bağ-Kur emekli kök maaşlarında artış yapılacak. Bu düzenleme, emeklilerin temel gelir düzeyini güçlendirerek yaşam standartlarına daha uygun bir hale getirmeyi hedefliyor.

REFAH PAYI İLE ARTIYOR! Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine sadece enflasyon artışı beklenmiyor. Bir iyileştirme de gündemde. Burada 2 formül bulunuyor. İlkine göre, emeklilerin enflasyon zammı refah payı ile artırılabilir. Bu kapsamda emeklilerin zam oranlarının yüzde 50 seviyelerine ulaşması bekleniyor.