10.100, 10.300, 10.500, 11.000, 11.200, 11.400, 11.700, 12.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? SGK, Bağ-Kur, 4C emekli maaş hesaplama 2024!

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkının yanı sıra iyileştirme beklentisi de bulunuyor ve bunun da aynı tarihte açıklanması bekleniyor.

%50 SEVİYELERİ BEKLENİYOR! Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak iyileştirmeler için gündemde 2 formül bulunuyor. İlk olarak, enflasyon zammına bir refah payının eklenmesi öneriliyor. Bu durumda, zam oranının memur emeklileriyle eşitlenmesi ve refah payıyla birlikte yüzde 50 seviyelerine çekilmesi bekleniyor.