10.100, 10.300, 10.500, 11.000, 11.200, 11.400, 11.700, 12.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? SGK, Bağ-Kur, 4C emekli maaş hesaplama 2024!

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkının yanı sıra iyileştirme beklentisi de bulunuyor ve bunun da aynı tarihte açıklanması bekleniyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkının yanı sıra iyileştirme beklentisi de bulunuyor ve bunun da aynı tarihte açıklanması bekleniyor.
%50 SEVİYELERİ BEKLENİYOR!
Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak iyileştirmeler için gündemde 2 formül bulunuyor. İlk olarak, enflasyon zammına bir refah payının eklenmesi öneriliyor. Bu durumda, zam oranının memur emeklileriyle eşitlenmesi ve refah payıyla birlikte yüzde 50 seviyelerine çekilmesi bekleniyor.
İkinci formül ise emeklilerin taban aylık ödemesinin artırılması. Ocak'ta emeklilere ödenecek maaşın 10 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor. Her iki formül de aynı anda uygulanabilir.
Mevcut Yüzde 37.76 Yüzde 38.08 Yüzde 38.59
10.000,00 | 13.776,00 | 13.808,00 | 13.859,00
10.100,00 | 13.913,76 | 13.946,08 | 13.997,59
10.200,00 | 14.051,52 | 14.084,16 | 14.136,18
10.300,00 | 14.189,28 | 14.222,24 | 14.274,77
10.400,00 | 14.327,04 | 14.360,32 | 14.413,36
10.500,00 | 14.464,80 | 14.498,40 | 14.551,95
10.600,00 | 14.602,56 | 14.636,48 | 14.690,54
10.700,00 | 14.740,32 | 14.774,56 | 14.829,13
10.800,00 | 14.878,08 | 14.912,64 | 14.967,72
10.900,00 | 15.015,84 | 15.050,72 | 15.106,31
11.000,00 | 15.153,60 | 15.188,80 | 15.244,90
11.100,00 | 15.291,36 | 15.326,88 | 15.383,49
11.200,00 | 15.429,12 | 15.464,96 | 15.522,08
11.300,00 | 15.566,88 | 15.603,04 | 15.660,67
11.400,00 | 15.704,64 | 15.741,12 | 15.799,26
11.500,00 | 15.842,40 | 15.879,20 | 15.937,85
11.600,00 | 15.980,16 | 16.017,28 | 16.076,44
11.700,00 | 16.117,92 | 16.155,36 | 16.215,03
11.800,00 | 16.255,68 | 16.293,44 | 16.353,62
11.900,00 | 16.393,44 | 16.431,52 | 16.492,21
12.000,00 | 16.531,20 | 16.569,60 | 16.630,80
12.100,00 | 16.668,96 | 16.707,68 | 16.769,39
12.200,00 | 16.806,72 | 16.845,76 | 16.907,98
12.400,00 | 17.082,24 | 17.121,92 | 17.185,16
12.500,00 | 17.220,00 | 17.260,00 | 17.323,75
12.600,00 | 17.357,76 | 17.398,08 | 17.462,34
12.700,00 | 17.495,52 | 17.536,16 | 17.600,93
12.800,00 | 17.633,28 | 17.674,24 | 17.739,52
12.900,00 | 17.771,04 | 17.812,32 | 17.878,11
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