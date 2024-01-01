Yeni yıl halka arz takvimi! Ocak 2024 HALKA ARZ TAKVİMİ! Limak, Ahlatcı, Zen, Oba, Koray, Zorlu, Uslu, Durukan, Altınkılıç, Alcas, n11...

Yatırımcılar için heyecan dolu bir hafta başlıyor! 2024 yılının ilk işlem günü olan 1 Ocak Pazartesi günü itibarıyla, geçtiğimiz yıl halka arz edilen şirketlerin başarılı performansı yatırımcıları umutlandırdı. Bu umutla birlikte, 2024 yılında da birbirinden önemli halka arzlar yatırımcıların radarında.
YENİ YIL HALKA ARZ TAKVİMİ 2024
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türk borsasının güçlü olduğunu belirterek, borsaya ilginin ve halka arzların 2024'te de süreceğini belirtti. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin düzenlediği 4. Uluslararası İslami Finans ve Muhasebe Konferansı'nın ardından açıklama yapan Gönül, finansal piyasaların dünyadaki hareketlerden etkilendiğini söyledi.
BU HAFTA YENİ HALKA ARZ VAR MI?
Bu hafta yeni halka arz olacak şirket olmayacak. 1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil olması sebebiyle borsa işlemleri de yapılmayacak. Halka arzlar Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile yapılıyor. Şirketlerin başvurusu olumlu sonuçlanması halinde halka arz gerçekleşiyor. Yeni bir halka arz olması durumunda hurriyet.com.tr üzerinden gelişmeleri takip edebilirsiniz. Son olarak 13-14-15 Aralık tarihleri arasında Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. talep toplamış ve daha sonrasında Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştı.