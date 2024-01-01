SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Yeni yıl halka arz takvimi! Ocak 2024 HALKA ARZ TAKVİMİ! Limak, Ahlatcı, Zen, Oba, Koray, Zorlu, Uslu, Durukan, Altınkılıç, Alcas, n11...

Yeni yılın ilk haftasında, 1-5 Ocak 2024 tarihleri arasında bir dizi şirketin halka arz gerçekleştirmesi bekleniyor. Yatırımcılar, 2023 yılında başarılı geçen birçok halka arzın ardından, 2024 yılında da benzer fırsatları değerlendirmek istiyor. Bu nedenle bu hafta halka arz var mı sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte 2024 halka arz takvimi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 17:00 Güncelleme 01 Ocak 2024, 17:00
Yeni yıl halka arz takvimi! Ocak 2024 HALKA ARZ TAKVİMİ! Limak, Ahlatcı, Zen, Oba, Koray, Zorlu, Uslu, Durukan, Altınkılıç, Alcas, n11...

Yatırımcılar için heyecan dolu bir hafta başlıyor! 2024 yılının ilk işlem günü olan 1 Ocak Pazartesi günü itibarıyla, geçtiğimiz yıl halka arz edilen şirketlerin başarılı performansı yatırımcıları umutlandırdı. Bu umutla birlikte, 2024 yılında da birbirinden önemli halka arzlar yatırımcıların radarında.

YENİ YIL HALKA ARZ TAKVİMİ 2024

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türk borsasının güçlü olduğunu belirterek, borsaya ilginin ve halka arzların 2024'te de süreceğini belirtti. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin düzenlediği 4. Uluslararası İslami Finans ve Muhasebe Konferansı'nın ardından açıklama yapan Gönül, finansal piyasaların dünyadaki hareketlerden etkilendiğini söyledi.

BU HAFTA YENİ HALKA ARZ VAR MI?

Bu hafta yeni halka arz olacak şirket olmayacak. 1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil olması sebebiyle borsa işlemleri de yapılmayacak. Halka arzlar Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile yapılıyor. Şirketlerin başvurusu olumlu sonuçlanması halinde halka arz gerçekleşiyor. Yeni bir halka arz olması durumunda hurriyet.com.tr üzerinden gelişmeleri takip edebilirsiniz. Son olarak 13-14-15 Aralık tarihleri arasında Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. talep toplamış ve daha sonrasında Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştı.

BU SENE HASLKA ARZ OLMASI BEKLENEN ŞİRKETLER!

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.
Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
Yeşil Global Enerji A.Ş.
Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.
Koray Holding A.Ş.
Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.
Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.
Cem Zeytin A.Ş.
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.
Alcas Metal Sanayi A.Ş.

Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.
Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Netcad Yazılım A.Ş.

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.
OutMedya İletişim A.Ş.
IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.
Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.
Sümer Faktoring A.Ş.
Omega Elektrik Pano A.Ş.
(n11) Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Başvuru Süreci Ertelenen Şirketler:

Enda Enerji Holding A.Ş.
Biteks İplik San. ve Tic. A.Ş.

Başvuru Reddedilen Şirket:

Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Başvuru İptal Edilen Şirket:

Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.

Bilgi Eksik ya da Belirsiz Olan Şirket:

Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. (Başvuru süreci belirtilmemiş.)

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yeni yılın ilk gününde tarihi yürüyüş: Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’ndan göbekli yılbaşı kutlaması: Hani bunlar yas istiyordu! Murat Ongun’dan tepki çeken savunma
Filistin’e destek yürüyüşünden dönen vatandaşı sen Arap sevicisin diyerek yumrukladı
SON DAKİKA